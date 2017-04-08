Михайло Сеничак карає Насірова

Майже рік тривали суди у Чернівецькій області. Сеничак позивався проти голови ДФС України Насірова. Бо той незаконно і злочинно звільнив Сеничака з посади керівника ДФС у Чернівецькій області.Це сталося 13 травня 2016 року. Насіров написав, що Сеничак порушив присягу державного службовця. Це була велика злочинна неправда. Тому Михайло Ярославович відразу подав до суду свого кривдника. Він вимагав, аби Насіров аргументував звинувачення в порушенні присяги. А той навіть не звертав уваги на справедливі вимоги Сеничака. Тоді суд почав вимагати, аби Насіров таки надав довідку про те, за що він карає свого підлеглого. Коли суд та Сеничак одержали довідку, яку підготував керівник власної безпеки, однокласник голови ДФС Шеремет (зараз він звільнився з посади і на нього чекає кримінал, як і на його шефа).У довідці зазначається, що Сеничак діяв згідно із законом, члени родини також його не порушували. Навпаки, коли довелося йти на державну службу, Сеничак вчасно і згідно із Законом України привів до порядку свої фінансові справи, підприємницьку діяльність. Так само вчинили і члени його родини.Але куди там було «небожителям» звертати увагу на якогось «нищеброда» (як вони досі нас називають). Тож навіть не звернули уваги в ДФС, що вся нібито вина Сеничака насправді є правдива діяльність згідно з законом і порядністю,честю та гідністю державного службовця.Аби не дати можливості Сеничаку себе захистити, Шеремет з Насіровим вигадали, що їхній підлеглий образив голову ОДА, а раніше народного депутата України Олександра Фищука. І треба ж було таке написати, нібито Сеничак десь сказав, що Фищуку треба йти до лікаря перевіритися на психічний стан здоров`я. Насправді Сеничак говорив, що у якихось там висловах губернатора не було логіки. Що й було насправді (та й тепер не завжди логічно висловлюється Фищук - П. К.)Як вчепилися за це відповідачі! Вони навіть у залі суду вимагали, аби голова ОДА таки з`явився там і давав свідчення. Які?! Хтозна.Тоді вже сам Сеничак став на захист губернатора і просив опонентів не ганьбити себе і державних зверхників України та Буковини.І ніби у насмішку над нами всіма, над президентом України, над воїнами АТО, над українською нацією, Насіров і Шеремет звинуватили Сеничака у тому, що він допомагає українським Збройним Силам у боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками на Донбасі. Зокрема, вони написали, що у власності Сеничака є автобус і 4 буси (вони є у декларації Михайла Сеничака). У чому Насіров звинувачує Сеничака?«… на вказаних мікроавтобусах та автобусі надаються послуги по перевезенню пасажирів по області та за її межами іншими особами, яким нібито він надавав їх у безплатне користування. Його автобуси безкоштовно перевозять бійців та волонтерів у зону АТО».Та за це жертовне ставлення до України Михайла Сеничака у приклад іншим ставити треба. Адже він допомагає чим може Україні боротися з ворогом. Насіров це вважає порушенням присяги державного службовця. Якщо він не визнає своєї помилки, то газета «Час» вважатиме Насірова «ворогом української нації, який робив спроби перешкоджати Україні відвойовувати у Росії свої території на Донбасі та у Криму. Якщо простіше, Насіров досі працює на Росію, а не на Україну. І перешкоджає тим, хто бореться з ворогами нашої Держави.- Мої слова і приклади допомоги воїнам АТО трактуються (Насіровим) як порушення присяги, - говорив у суді Михайло Сеничак. - Я заздрю витримці воїнів АТО. Бо за таке трактування, за такі слова треба нести відповідальність.Сторона захисту Насірова не змогла навести прикладів жодного виправдання вчинків свого патрона, який зараз вніс 100 мільйонів за своє звільнення. Не могли вони навести приклади порушень присяги Михайлом Сеничаком. Тож під кінець судового засідання представник Насірова спромігся тільки попросити суд, аби у разі задоволення позову Михайла Ярославовича не стягувати зарплату за вимушений прогул з ДФС у Чернівецькій області. А стягнули б з київських структур.Цим він уже визнав, що Насіров зробив помилку (чи злочин) і Сеничак не порушив присяги державного службовця.Колегія Чернівецького оружного Адміністративного суду всебічно розглянула позов Сеничака, документи, аргументи і зробила єдино правильний висновок: задовольнити позов Сеничака повністю.Його поновити на посаді начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області і виплатити середню зарплату за час вимушеного прогулу з 14 травня 2016 року до 24 березня 2017 року в сумі 38945 грн. 70 коп.Поновлення на посаді Сеничака підлягає негайному виконанню. Тобто Михайло Сеничак з 24 березня 2017 року може приступати до виконання обов`язків начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області.Чи не вперше на Буковині постанову суду присутні вітали оплесками.Петро КОБЕВКО