Губернатор Буковини тазаступник Міністра інфраструктури обговорили перспективи завершення будівництва мостів на Путильщині

В області з робочим візитом перебуває заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Спільно з заступником голови облдержадміністрації Олегом Стецевичем, народним депутатом України Максимом Бурбаком та керівниками відповідних обласних структур заступник Міністра ознайомився з проблематикою інфраструктури області.Посадовці оглянули стан будівництва зруйнованого повінню у 2008 році мосту через річку Прут в селі Маршинці Новоселицького району, дорожньої інфраструктури міста Герца та Герцаївського району, під’їзні шляхи до міжнародного пункту пропуску «Дяківці». Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.Під час зустрічі з заступником Міністра голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук наголосив на необхідності завершення будівництва двох мостів на Путильщині. «Будівництво мостів в с. Розтоки Путильського району є першочерговим завданням, адже без них немає сполучення з цілим районом. Тимчасові мости ми підсилили, але це не вирішує питання. Для завершення необхідних робіт потрібно 100 млн.грн. Цього року з коштів від перевиконання митних платежів ми виділяємо 30 млн. грн. і сподіваємося, що інші 70 відсотків будуть виділені з держбюджету», - зазначив голова облдержадміністрації.Обговорюючи питання будівництва моста в Маршинцях, було зазначено, що його потрібно розглядати разом із відрізком дороги, яка веде до пункту пропуску «Дяківці».«Ми повинні розуміти, що якісне функціонування міжнародного пункту пропуску, розвиток території не можливий, якщо туди не буде дороги. Потрібно шукати шляхи якнайшвидшого вирішення цього питання, адже передбачається, що до кінця року роботи на пункті пропуску «Дяківці» будуть завершені», - повідомив Юрій Лавренюк.