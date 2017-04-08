На Буковині брат убив брата

До трагічних наслідків призвела неприязнь між братами. По гарячим слідам працівники Хотинського відділення поліції затримали вбивцю - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.29 березня до поліції звернувся житель села Санківці Хотинського району. Чоловік повідомив, що у власному будинку виявив тіло 24-річного пасинка без ознак життя. Зі слів заявника, молодий чоловік проживав у селі Шилівці і на момент смерті перебував у нього в гостях.Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що напередодні ввечері 28 березня між пасинками заявника виникла сварка, в ході якої один з братів – 25-річний житель села Санківці, наніс іншому удар кухонним ножем в область черевної порожнини. Оскільки учасники конфлікту були в стані алкогольного сп’яніння, за медичною допомогою ніхто не звернувся. В результаті отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер наступного дня в будинку свого вітчима.З місця події вилучено кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору. Оперативники Хотинського відділення поліції затримали брата-нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.За даним фактом розпочато кримінальне провадження з ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.