Теми Дня ТВА четвер, 30.03.2017





Четвер, 30.03.17:

- Міськрада вирішила відправити у відставку головного освітянина Чернівців.

- Чи готуються у міськраді до припинення повноважень мера?

- СБУ знайшла докази роботи Хавича на Кремль.

- Лавренюк розповів, які дороги і коли ремонтуватимуть на Буковині.

- У Чернівцях маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП.

- Пенсіонери МВС пікетували прокуратуру.

- 6 із 10 фінансових операцій в Україні проходять через "ПриватБанк".

- Ігор Буркут повернувся із "Інтелектуальним життям Чернівців".

- Маленький Богданчик потребує допомоги.

- Чернівецькі рукопашники привезли 1 місце з чемпіонату України.