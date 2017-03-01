ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

30 березня 2017 року в ПАТ «Чернівцігаз» пройшли чергові Загальні збори акціонерів, в яких взяли участь акціонери, що володіють 98,7% голосуючих акцій. За підсумками фінансової діяльності у 2016 році, чисті збитки компанії склали 29 млн. гривень. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства на напрямки розвитку компанії на 2017 рік

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Чернівцігаз».



На загальних зборах акціонерів ПАТ «Чернівцігаз», що відбулися 30 березня поточного року, були підведені підсумки діяльності підприємства у 2016 році. З їх результатами присутніх ознайомив Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.



В звіті керівника компанії, зокрема, говориться, що за 12 місяців 2016 року ПАТ «Чернівцігаз» здійснило розподіл природного газу споживачам Чернівецької області в обсязі 349,8 млн. кубічних метрів. Протягом минулого року прийнято на обслуговування 3,688 км новозбудованих газопроводів, а також 7,186 км новозбудованих газопроводів-вводів, газифіковано 1 575 об’єктів та встановлено 2703 індивідуальних лічильники газу та 116 загальнобудинкових. Технічні служби ПАТ «Чернівцігаз» виконали всі затверджені плани оглядів, обслуговування та ремонту газопроводів і споруд на них, в тому числі - планове технічне обслуговування газових приладів, обладнання та запірної арматури в житлових будинках у 171 593 побутових споживачів газу та в 15 502 абонентів інших категорій.



У 2016 році компанія інвестувала 15 мільйонів 626 тисяч гривень в модернізацію газових мереж Чернівецької області. Окрім встановлення індивідуальних та будинкових лічильників газу, основні зусилля підприємства були спрямовані на капітальний ремонт і заміну газорозподільних мереж, придбання та заміну нового газорегулюючого обладнання (ШГРП).



«Загальна економічна скрута та падіння платоспроможності населення є негативним явищем для будь-якої з галузей економіки. Тому ПАТ «Чернівцігаз», як і всі інші підприємства галузі, вже третій рік поспіль несе чималі збитки від провадження господарської діяльності. Крім того, зараз наша галузь перебуває в процесі суттєвого реформування, що потребує від нас великих зусиль та швидкої адаптації до нових правил гри. Однак головне те, що за підсумками минулого, надзвичайно складного року, ми справились з покладеними на нас зобов’язаннями по забезпеченню безперебійного функціонування газорозподільної системи краю, виконали Інвестпрограму та сплатили всі необхідні відрахування до Державного бюджету України», - повідомив Голова Правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.



У 2017 році підприємство продовжуватиме здійснювати всі передбачені регламентні роботи на газопроводах, спорудах на них та приладах обліку газу, а також виконувати роботи затверджені Інвестиційною програмою на поточний рік.



Основними акціонерами ПАТ «Чернівцігаз», відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів є: ПрАТ «ГАЗТЕК» - 49,09% акцій, ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ» - 19,70% акцій статутного капіталу.

