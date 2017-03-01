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Новини
16:39
30 березня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

15:57
30 березня

ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

15:06
30 березня

Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

15:01
30 березня

Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

14:00
30 березня

На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

13:37
30 березня

Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

12:56
30 березня

Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

12:52
30 березня

Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

12:50
30 березня

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

12:45
30 березня

На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

12:41
30 березня

Трансфертне ціноутворення: особливості застосування штрафних санкцій

12:40
30 березня

З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг - податкова декларація

12:39
30 березня

Змінено порядок оподаткування спадщини

11:10
30 березня

Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків

11:08
30 березня

У разі зміни облікових даних необхідно отримувати нові сертифікати ключів

11:07
30 березня

Новий формат реєстрації платників ПДВ

11:03
30 березня

Мисливські угіддя Фальківського лісництва надано в користування Берегометському лісомисливському господарству

11:00
30 березня

Подвійна перемога спортсменів Буковини на Чемпіонаті України з панкратіону

10:56
30 березня

За збут наркотиків поліціянта засуджено до 6 років тюрми

10:50
30 березня

У Чернівцях з 4 по 6 квітня буде обмежено водопостачання

18:12
29 березня

Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

Сьогодні, 16:39 / Коментарів: 0
30 березня 2017 року в ПАТ «Чернівцігаз» пройшли чергові Загальні збори акціонерів, в яких взяли участь акціонери, що володіють 98,7% голосуючих акцій. За підсумками фінансової діяльності у 2016 році, чисті збитки компанії склали 29 млн. гривень. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства на напрямки розвитку компанії на 2017 рік
Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Чернівцігаз».

На загальних зборах акціонерів ПАТ «Чернівцігаз», що відбулися 30 березня поточного року, були підведені підсумки діяльності підприємства у 2016 році. З їх результатами присутніх ознайомив Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

В звіті керівника компанії, зокрема, говориться, що за 12 місяців 2016 року ПАТ «Чернівцігаз» здійснило розподіл природного газу споживачам Чернівецької області в обсязі 349,8 млн. кубічних метрів. Протягом минулого року прийнято на обслуговування 3,688 км новозбудованих газопроводів, а також 7,186 км новозбудованих газопроводів-вводів, газифіковано 1 575 об’єктів та встановлено 2703 індивідуальних лічильники газу та 116 загальнобудинкових. Технічні служби ПАТ «Чернівцігаз» виконали всі затверджені плани оглядів, обслуговування та ремонту газопроводів і споруд на них, в тому числі - планове технічне обслуговування газових приладів, обладнання та запірної арматури в житлових будинках у 171 593 побутових споживачів газу та в 15 502 абонентів інших категорій.

У 2016 році компанія інвестувала 15 мільйонів 626 тисяч гривень в модернізацію газових мереж Чернівецької області. Окрім встановлення індивідуальних та будинкових лічильників газу, основні зусилля підприємства були спрямовані на капітальний ремонт і заміну газорозподільних мереж, придбання та заміну нового газорегулюючого обладнання (ШГРП).

«Загальна економічна скрута та падіння платоспроможності населення є негативним явищем для будь-якої з галузей економіки. Тому ПАТ «Чернівцігаз», як і всі інші підприємства галузі, вже третій рік поспіль несе чималі збитки від провадження господарської діяльності. Крім того, зараз наша галузь перебуває в процесі суттєвого реформування, що потребує від нас великих зусиль та швидкої адаптації до нових правил гри. Однак головне те, що за підсумками минулого, надзвичайно складного року, ми справились з покладеними на нас зобов’язаннями по забезпеченню безперебійного функціонування газорозподільної системи краю, виконали Інвестпрограму та сплатили всі необхідні відрахування до Державного бюджету України», - повідомив Голова Правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

У 2017 році підприємство продовжуватиме здійснювати всі передбачені регламентні роботи на газопроводах, спорудах на них та приладах обліку газу, а також виконувати роботи затверджені Інвестиційною програмою на поточний рік.

Основними акціонерами ПАТ «Чернівцігаз», відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів є: ПрАТ «ГАЗТЕК» - 49,09% акцій, ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ» - 19,70% акцій статутного капіталу.
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