Нарадикалив: журналісти показали нерухомість та елітні авто Ляшка

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Новини
16:39
30 березня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

15:57
30 березня

ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

15:06
30 березня

Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

15:01
30 березня

Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

14:00
30 березня

На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

13:37
30 березня

Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

12:56
30 березня

Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

12:52
30 березня

Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

12:50
30 березня

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

12:45
30 березня

На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

12:41
30 березня

Трансфертне ціноутворення: особливості застосування штрафних санкцій

12:40
30 березня

З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг - податкова декларація

12:39
30 березня

Змінено порядок оподаткування спадщини

11:10
30 березня

Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків

11:08
30 березня

У разі зміни облікових даних необхідно отримувати нові сертифікати ключів

11:07
30 березня

Новий формат реєстрації платників ПДВ

11:03
30 березня

Мисливські угіддя Фальківського лісництва надано в користування Берегометському лісомисливському господарству

11:00
30 березня

Подвійна перемога спортсменів Буковини на Чемпіонаті України з панкратіону

10:56
30 березня

За збут наркотиків поліціянта засуджено до 6 років тюрми

10:50
30 березня

У Чернівцях з 4 по 6 квітня буде обмежено водопостачання

18:12
29 березня

Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Нарадикалив: журналісти показали нерухомість та елітні авто Ляшка

Сьогодні, 16:19 / Коментарів: 0
Нарадикалив: журналісти показали нерухомість та елітні авто Ляшка
Ляшко ніколи не мав власного бізнесу, але спромігся купити маєток за 15 млн грн.

Лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн, йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

На початку 2016 року цивільна дружина Ляшка придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв.м. Цільове призначення землі - для сільського господарства, але випасати худобу подружжя Ляшків тут не зможе. На ділянці вже збудований двоповерховий будинок на 300 кв.м. Цього будинку немає в е-декларації нардепа, наголосили журналісти. Зазначається, що Сайранен ніколи не мала і не має власного бізнесу.

На початку 2017-го Ляшко купив будинок і собі. Йдеться про маєток на 550 кв. м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га у смт. Козин (Конча-Заспа). Загальна вартість - 15 млн грн. В інтерв’ю журналістам Ляшко переконував, що будинок придбаний у кредит. Однак ані в декларації, ані у витягу на нерухомість дані про кредит або іпотеку відсутні. Згідно з декларацією, у власності Ляшка Mercedes S 550 і Land Cruiser. bihus.info Утім, це не найкращі екземпляри в автопарку нардепа.

Журналісти зафіксували, як зранку із двору Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе. Такого автомобіля в декларації нардепа немає, однак раніше Ляшка вже неодноразово фіксували на цій автівці біля ВРУ. Офіційно авто записано на радника Ляшка - Олександра Гулака. Читайте також Ляшко збирається балотуватись у президенти - заява (відео) У декларації головний "радикал" вказав, що продав якусь нерухомість компанії "Асфа Лайн", зареєстрованій у Чернігівській області. "Якоюсь" нерухомістю виявилась двоповерхова споруда у центрі Прилук. І до продажу, й після у ній розміщується регіональний офіс Радикальної партії. "Асфа Лайн", як з'ясували журналісти, пов’язана з головою чернігівського осередку "Радикальної партії", депутатом облради, екс-заступником голови ДСНС Олегом Авер'яновим, який 8 років тому провернув схему із закупівлі пожежної техніки з Росії через фірми родини.

Також у розслідуванні йдеться про фірму "Пожмашина", власник якої - кіпрська компанія "Ідехус Лімітед”, а формальний кінцевий бенефіціар - член "Радикальної партії" - Олександр Борщ. Однак за словами екс-дружини Олега Авер’янова - Євгенії, компанія "Пожмашина" фактично перебуває у власності Авер’янова. А офіційний бенефіціар Борщ - давній товариш та кум подружжя. У 2015 році екс-голова ДСНС Сергій Бочковський заявляє про тиск на нього Олега Ляшка з метою "вибити" перемогу на тендері ДСНС для "Пожмашини". Після кадрових ротацій, пов'язаних із арештом та звільненням Бочковського, Авер'янов отримує крісло заступника голови ДСНС. Раніше ЗМІ повідомляли, що суддя Вищого господарського суду та кандидат на посаду судді нового Верховного суду Стратієнко Людмила Василівна - власник елітної нерухомості та автомобілів, хоча у її декларації стверджується, що єдиний дохід - зарплата.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1846326-naradikaliv-jurnalisti-pokazali-neruhomist-ta-elitni-avto-lyashka-foto-video.html

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