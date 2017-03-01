ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Апеляційний суд Чернівецької області розглянув кримінальне провадження відносно трьох осіб, серед яких був і неповнолітній, які переслідуючи мету особистого збагачення, напали на молоду пару. Силою заволодівши їх особистим майном та завдавши тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.

Встановлено, що обвинувачені, вступивши у попередню злочинну змову та переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, направлену на незаконне заволодіння чужим майном, напали на двох осіб (хлопця та дівчину), які в той час прогулювалися містом. Молодики зірвали із шиї дівчини срібний ланцюжок, вирвали з рук сумочку, у якій були особисті речі, гроші, телефон та завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Після вчиненого, особи втекли з місця злочину, заподіявши своїми діями, потерпілим матеріальної шкоди на загальнусуму близько 20 тис. грн.

Беручи до уваги беззаперечні факти та встановлені обставини, Апеляційний суд Чернівецької області, скасувавши вирок суду І інстанції, визнав винними підсудних, відповідно до ч.2 ст. 186 КК України (грабіж вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст. 187 КК України (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинене за попередньою змовою групою осіб) призначивши кожному із них покарання до різних термінів позбавлення волі, взявши їх під варту із зали суду негайно.





