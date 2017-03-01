Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

Близько 300 студентів ІІІ–ІV курсів Чернівецького політехнічного коледжу дізналися про основні функції та завдання Пенсійного фонду України під час інформаційної години, яку провели фахівці Фонду в області. Заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу та аналізу звітності фінансово – економічного управління Майя Філіпець ознайомила слухачів зі специфікою роботи Пенсійного фонду України, особливостями кожного структурного підрозділу, умовами праці фахівців пенсійної служби краю.

Про це повідомляє ГУ Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Під час зустрічі фахівець Фонду в області зазначила, що саме в середовищі студентів формується громадянська свідомість. Майбутня пенсія залежить не тільки від держави, а й від них самих, тому про особисте пенсійне забезпечення слід піклуватися вже на початку своєї трудової діяльності. Зауважила, що застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає проведенню соціальних реформ та негативно впливає на добробут кожного мешканця області.

Зазначила, що починаючи з 2004 року, період навчання не зараховується до загального стажу. Тому запропонувала майбутнім випускникам скористатися можливістю укладення договорів добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, аби до загального стажу увійшли роки навчання. Більш детальну інформацію про набуття статусу добровільного учасника студенти мали змогу отримати з інформаційних буклетів, які роздали під час інформаційної години працівники Фонду в області.



