Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

У сонячні весняні дні багато хто з нас їде в ліс на відпочинок, де з приємністю проводить час, відзначає свята у колі друзів, родини, дітей.

Щоб перебування на лоні природи принесло тільки радість і позитивні емоції, нагадуємо про необхідність дотримуватися правил безпечного відпочинку.

Про це повідомляє в. о. Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман ЧЕРЕВАТИЙ .

Небезпечно розпалювати вогнища поблизу дерев, чагарників, на галявинах з сухою травою. Зайве говорити, що місце свого перебування у лісі потрібно залишити чистим, без сміття. Неодмінно переконайтеся, що загасле вогнище не становить загрози природі.

Державні лісогосподарські підприємства області облаштували гарні, зручні для відвідувачів, туристів рекреаційні майданчики вздовж автомобільних трас і лісових доріг, поблизу заповідних, історичних об’єктів природи.

Просимо Вас поважати працю лісівників. Закликаємо долучатися до упорядкування створених ними місць відпочинку.