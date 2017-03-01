Без одного Василя обійдеться у Чернівцях весілля

Є така народна мудрість на Буковині, що без одного Василя обійдеться весілля. Буде той один гість чи не буде, а перша шлюбна ніч таки настане для нареченої. І гості будуть веселитися. А Василь ні.Так було до понеділка 27 березня. Василь Продан у міській раді міг вирішувати всі питання, які були і які він перед собою та «Рідним містом» ставив.Але за цей час «виростав» у місцевій політиці інший Василь. Максимюк з БПП «Солідарність».Спочатку його Чинуш вів. А згодом він сам став на ноги. Першим кроком заявив про себе голосно. І посів місце керівника фракції БПП «Солідарність» у міськраді. Звичайно, на цьому не зупиняється Василь. Тож робить другий крок – на місце секретаря міської ради. І тут вимушена зупинка. Василь Продан досі не дає всіх голосів для секретаря Василя Максимюка. Напевне, й сам би не проти цю посаду зайняти. Але й Василь Максимюк не дасть всіх голосів для нього. Тож неждано-негадано два Василі стали взаємозалежні один від одного. А від них залежний став мер Карспрук і все місто.Якщо раніше без одного Василя якось можна було обійтися у міськраді: можна рішення прийняти, неугодного чиновника з посади зняти. То тепер цього вже не можливо зробити. Тож мудрість буковинців про «одного Василя» розбилася об їх двох: якщо досі без одного Василя обходилося весілля, то тепер без двох Василів неможливий весільний спів.І голосування за недовіру меру Каспруку 27 березня це підтвердило. Скільки б Василь Продан не ставив на голосування про усунення мера з посади, набирав він найбільше 19 голосів.Без дозволу Василя Максимюка жоден член фракції БПП «Солідарність» не голосував «за».І Василь Продан втратив контроль над містом?.. На якийсь час!..Народний депутат України Максим Бурбак напередодні сесії, яка відбулася 30 березня зробив припущення, що Каспрука таки знімуть з посади. А перед цим Василі змушені будуть домовитися про посаду секретаря. Швидше всього така домовленість є. І секретарем оберуть Василя Максимюка. Після його обрання більшість фракції БПП «Солідарність» проголосує так, як потрібно буде «Рідному місту» та Василеві Продану. І мера Каспрука усунуть з посади.Аби приспати пильність Бурбака-Федорука Василь Максимюк відразу відреагував на прогноз нардепа. Він виступив із заявою на сесії міськради. У ній категорично заявив, що жодних «перемовин чи домовленостей щодо голосування за недовіру міському голові депутатами фракції БПП «Солідарність» в обмін на посаду секретаря для керівника фракції Василя Максмюка немає».А далі Василь звинуватив Бурбака у тому, що той сіє колотнечу у міській раді.Дійсно, на сесії міськради питання про недовіру Каспруку не ставилося. І секретаря не обирали. Але 30 депутатів із 35 присутніх проголосували за рекомендацію меру звільнити з посади начальника управління освіти міськради Сергія Мартинюка.Без двох Василів такої одностайності у голосуванні добитися неможливо.(далі буде)