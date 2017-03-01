Без одного Василя обійдеться у Чернівцях весілля

Є така народна мудрість на Буковині, що без одного Василя обійдеться весілля. Буде той один гість чи не буде, а перша шлюбна ніч таки настане для нареченої. І гості будуть веселитися. А Василь ні.
Так було до понеділка 27 березня. Василь Продан у міській раді міг вирішувати всі питання, які були і які він перед собою та «Рідним містом» ставив.
Але за цей час «виростав» у місцевій політиці інший Василь. Максимюк з БПП «Солідарність».
Спочатку його Чинуш вів. А згодом він сам став на ноги. Першим кроком заявив про себе голосно. І посів місце керівника фракції БПП «Солідарність» у міськраді. Звичайно, на цьому не зупиняється Василь. Тож робить другий крок – на місце секретаря міської ради. І тут вимушена зупинка. Василь Продан досі не дає всіх голосів для секретаря Василя Максимюка. Напевне, й сам би не проти цю посаду зайняти. Але й Василь Максимюк не дасть всіх голосів для нього. Тож неждано-негадано два Василі стали взаємозалежні один від одного. А від них залежний став мер Карспрук і все місто.
Якщо раніше без одного Василя якось можна було обійтися у міськраді: можна рішення прийняти, неугодного чиновника з посади зняти. То тепер цього вже не можливо зробити. Тож мудрість буковинців про «одного Василя» розбилася об їх двох: якщо досі без одного Василя обходилося весілля, то тепер без двох Василів неможливий весільний спів.
І голосування за недовіру меру Каспруку 27 березня це підтвердило. Скільки б Василь Продан не ставив на голосування про усунення мера з посади, набирав він найбільше 19 голосів.
Без дозволу Василя Максимюка жоден член фракції БПП «Солідарність» не голосував «за».
І Василь Продан втратив контроль над містом?.. На якийсь час!..
Народний депутат України Максим Бурбак напередодні сесії, яка відбулася 30 березня зробив припущення, що Каспрука таки знімуть з посади. А перед цим Василі змушені будуть домовитися про посаду секретаря. Швидше всього така домовленість є. І секретарем оберуть Василя Максимюка. Після його обрання більшість фракції БПП «Солідарність» проголосує так, як потрібно буде «Рідному місту» та Василеві Продану. І мера Каспрука усунуть з посади.
Аби приспати пильність Бурбака-Федорука Василь Максимюк відразу відреагував на прогноз нардепа. Він виступив із заявою на сесії міськради. У ній категорично заявив, що жодних «перемовин чи домовленостей щодо голосування за недовіру міському голові депутатами фракції БПП «Солідарність» в обмін на посаду секретаря для керівника фракції Василя Максмюка немає».
А далі Василь звинуватив Бурбака у тому, що той сіє колотнечу у міській раді.
Дійсно, на сесії міськради питання про недовіру Каспруку не ставилося. І секретаря не обирали. Але 30 депутатів із 35 присутніх проголосували за рекомендацію меру звільнити з посади начальника управління освіти міськради Сергія Мартинюка.
Без двох Василів такої одностайності у голосуванні добитися неможливо.
(далі буде)