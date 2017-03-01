На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією перекрили на Буковині канал контрабанди наркотиків.
Правоохоронці встановили, що двоє чернівчан отримували наркотики поштовими відправленнями з однієї з європейських країн. Наркоділки приймали замовлення від клієнтів через Інтернет. Після отримання коштів завдяки он-лайн системі розрахунків вони робили так звані «закладки» ‒ залишали замовникам наркотики у спеціально облаштованих схованках.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Співробітники спецслужби затримали зловмисників у Чернівцях відразу після отримання чергової посилки з наркотиками. В автомобілі наркоділків правоохоронці виявили п’ятсот пігулок екстазі, поліетиленові пакети з амфетаміном та канабісом. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить майже двісті п’ятдесят тисяч гривень. Під час обшуків за місцем проживання наркоторговців оперативники СБ України вилучили гроші у різній валюті, банківські картки, мобільні телефони та сім-картки, за допомогою яких підтримувався зв'язок з клієнтами.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.