Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

Депутати Чернівецької міської ради проголосували за протокольне доручення щодо звільнення Сергія Мартинюка з посади начальника управління освіти міськради.



За таке рішення проголосувало 30 депутатів.



Мотивом такого голосування стало звинувачення Мартинюка у прийнятті на роботу працівника, якого 16 березня затримали на хабарі у розмірі 230 тисяч гривень.



Нагадаємо, 27 березня з ініціативи фракції ВО «Свобода» скликалася позачергова сесія Чернівецької міської ради з приводу затримання працівника управління освіти на хабарі. Протягом 27 березня депутати так і не змогли ухвалити жодного рішення, позачергову сесію перенесли на 30 березня.



джерело: ЧП