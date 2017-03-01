Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

З початку дії експерименту, що передбачає реконструкцію автодоріг, за рахунок перевиконання щомісячних митних платежів Чернівецькою митницею ДФС до спецфонду бюджету Буковини забезпечено надходження у сумі, що перевищує півмільярда гривень.

Нагадаємо, що згідно із законом з 1 вересня 2015 року 50% суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів Чернівецької, Одеської, Волинської та Львівської митниць зараховуватимуться до спецфондів обласних бюджетів та використовуватимуться для здійснення реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення.

Упродовж 19 місяців експерименту митниця докладала максимуму зусиль, аби спецфонд обласного бюджету щомісячно поповнювався цільовими коштами. Високі показники у даному напрямку роботи підкріплені значними надходженнями до Державного бюджету України. У першому кварталі поточного року Чернівецька митниця ДФС наповнила Держбюджет на 621,3 млн. грн. Цей показник перевищує аналогічний за І квартал 2016 року на понад 190 млн. грн.



«Чернівецька митниця ДФС й надалі буде виконувати свої зобов‘язання, – наголошує начальник митниці Микола Салагор. – Наразі маємо неоднозначну ситуацію: гроші є – доріг як не було, так і немає. Ще восени 2015 року ми відзначали ефективність даного експерименту (активні роботи велися на в‘їзді до області з Івано-Франківщини). На жаль, сьогодні доводиться констатувати протилежне: кошти фактично не освоюються. Висновок можна зробити тільки один – ресурс є, однак немає бажання у влади краю щось змінювати. Через ЗМІ ми піднімали дане питання у листопаді минулого року, зауважували про ймовірне знецінення накопичених коштів. Однак, як кажуть у народі, «а віз і нині там».