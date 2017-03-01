Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

Лише за один день зняття конвенційної заборони (тимчасового припинення перевезення вантажів) щодо переміщення деревини та виробів із неї для всіх отримувачів через пункт пропуску «Вадул-Сірет – Вікшани» Чернівецької митниці ДФС експортовано 16 вагонів з лісосировиною.

Нагадаємо, що з 8 грудня 2016 року Укрзалізниця прийняла рішення про заборону переміщення товарів групи 44 (деревина) через станцію «Вадул – Сірет». Керівництво митниці цілком підтримало такий кардинальний захід.

«Упродовж 4 місяців ми констатували значні зміни у зовнішньоекономічних операціях з деревиною. Через кордон слідував транзитом товар білоруського та російського походження, – коментує ситуацію начальник митниці Микола Салагор. – За даний період митницею не здійснено жодного митного оформлення лісоматеріалів на експорт залізничним транспортом, що дозволило покращити ситуацію щодо експорту лісу з України у зоні діяльності митниці».

Однак, 23 березня цього року Укрзалізниця зняла заборону.



Про наслідки – статистичними даними

23-29 березня через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС переміщено 8 306,7 тонн лісоматеріалів, з яких 759,5 тонн експортованої деревини товарної позиції 4401 (деревина паливна). 86,6% даного товару було експортовано буковинськими підприємствами.



«Офіційна позиція митниці незмінна – сьогодні необхідно вживати всіх заходів, аби якомога прозорішою стала діяльність дозвільних інстанцій, а негосподарська вирубка лісів (і не лише на Буковині) була припинена, – наголошує Микола Салагор. – Вирішення даних питань – не наша компетенція. Вкотре звертаємося як до місцевої влади, так і до громадських активістів: ви можете змінити ситуацію лише за умови об‘єктивної та принципової оцінки роботи усіх без винятку підприємств, установ та органів, що фігурують у операціях з деревиною».