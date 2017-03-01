На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 14 разів виїжджали на ліквідації пожеж, більшість з яких сталося через загорання сухої трави та сміття.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Так, у місті Сторожинець внаслідок необережного поводження з вогнем під час спалювання гілля та сміття сталася пожежа у господарській будівлі. Власниця господарства прибирала подвір’я та вирішила спалити суху рослинність. Жінка розвела багаття на близькій відстані до споруди та залишила вогонь без нагляду. За нетривалий час полум’я поширилося на суху траву на подвір’ї, далі перекинулося на господарську будівлю та спричинило пожежу. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була повністю дерев’яною, а всередині зберігались дрова. Жінка виявила пожежу вже тоді, коли полум’ям було охоплено всю споруду, та викликала рятувальників. Оскільки поруч на подвір’ї розташовувались житловий будинок та ще одна господарська будівля, вогнеборці вжили всіх заходів, щоб не допустити поширення вогню на ці споруди. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 12 міста Сторожинець та місцева пожежна охорона с. Чудей ліквідували пожежу, врятувавши 2 будівлі. У результаті вогнем було знищено господарську будівлю, в якій виникла пожежа, та майно, що там зберігалось.

У селі Давидівка Сторожинецького району на хуторі Старий Зруб сталася пожежа у житловому будинку. Ймовірно, до пожежі також призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи під час спалювання сухої трави поблизу споруди. У будинку на даний момент ніхто не проживав, тому пожежу помітили сусіди, після чого одразу зателефонували за номером 101. Пожежу було ліквідовано силами рятувальників з міста Сторожинець та місцевих пожежних команд сіл Давидівка та Банилів-Підгірний. Вогнеборці врятували житловий будинок, вогнем було знищено покрівлю та частково пошкоджено перекриття.

Окрім цього, протягом минулої доби пожежі внаслідок спалювання сухої рослинності та сміття сталися у Кіцманському, Сокирянському, Вижницькому, Глибоцькому районах та місті Чернівці. У Кіцманському та Герцаївському районах рятувальники ліквідували пожежі у господарських будівлях.

У селі Недобоївці Хотинського району виникла пожежа у житловому будинку. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі на горищі. Розповсюдженню вогню сприяло те, що на горищі зберігались дерев’яні та картонні ящики, тому полум’я дуже швидко охопило значну площу. На місце події було направлено вогнеборців з міста Хотина та місцеву пожежну команду села Недобоївці. Рятувальники ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню, тим самим врятувавши 2 житлових будинки, розташовані поруч. У будинку, де виникла пожежа, було знищено покриття та дерев’яне обрешетування, пошкоджено перекриття.



