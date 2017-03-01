Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:39
30 березня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

15:57
30 березня

ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

15:06
30 березня

Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

15:01
30 березня

Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

14:00
30 березня

На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

13:37
30 березня

Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

12:56
30 березня

Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

12:52
30 березня

Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

12:50
30 березня

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

12:45
30 березня

На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

12:41
30 березня

Трансфертне ціноутворення: особливості застосування штрафних санкцій

12:40
30 березня

З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг - податкова декларація

12:39
30 березня

Змінено порядок оподаткування спадщини

11:10
30 березня

Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків

11:08
30 березня

У разі зміни облікових даних необхідно отримувати нові сертифікати ключів

11:07
30 березня

Новий формат реєстрації платників ПДВ

11:03
30 березня

Мисливські угіддя Фальківського лісництва надано в користування Берегометському лісомисливському господарству

11:00
30 березня

Подвійна перемога спортсменів Буковини на Чемпіонаті України з панкратіону

10:56
30 березня

За збут наркотиків поліціянта засуджено до 6 років тюрми

10:50
30 березня

У Чернівцях з 4 по 6 квітня буде обмежено водопостачання

18:12
29 березня

Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного пр ...Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митни ...Михайло Сеничак – голова ДФС у Чернівецькій області"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення краді ...Балчун обіцяє замінити "кусючі" ковдри та пір'яні по ...До уваги фізичних осіб – підприємців щодо набуття страх ...Фінансування виплати пенсій на Буковині завершеноУ Чернівецькій області протягом доби сталося 4 пожежіУ Пенсійному фонді України анонсували про запровадження ...Цього тижня у Чернівцях свої доходи задекларували троє ...Студентів художнього училища навчали сучасних методів п ...Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян в ...Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 320 ...Інваліди АТО самостійно обиратимуть прийнятне для них ж ...До уваги буковинців! 26 березня переходимо на літній ча ...
Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

Сьогодні, 12:50 / Коментарів: 0
Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 14 разів виїжджали на ліквідації пожеж, більшість з яких сталося через загорання сухої трави та сміття.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Так, у місті Сторожинець внаслідок необережного поводження з вогнем під час спалювання гілля та сміття сталася пожежа у господарській будівлі. Власниця господарства прибирала подвір’я та вирішила спалити суху рослинність. Жінка розвела багаття на близькій відстані до споруди та залишила вогонь без нагляду. За нетривалий час полум’я поширилося на суху траву на подвір’ї, далі перекинулося на господарську будівлю та спричинило пожежу. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була повністю дерев’яною, а всередині зберігались дрова. Жінка виявила пожежу вже тоді, коли полум’ям було охоплено всю споруду, та викликала рятувальників. Оскільки поруч на подвір’ї розташовувались житловий будинок та ще одна господарська будівля, вогнеборці вжили всіх заходів, щоб не допустити поширення вогню на ці споруди. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 12 міста Сторожинець та місцева пожежна охорона с. Чудей ліквідували пожежу, врятувавши 2 будівлі. У результаті вогнем було знищено господарську будівлю, в якій виникла пожежа, та майно, що там зберігалось.
У селі Давидівка Сторожинецького району на хуторі Старий Зруб сталася пожежа у житловому будинку. Ймовірно, до пожежі також призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи під час спалювання сухої трави поблизу споруди. У будинку на даний момент ніхто не проживав, тому пожежу помітили сусіди, після чого одразу зателефонували за номером 101. Пожежу було ліквідовано силами рятувальників з міста Сторожинець та місцевих пожежних команд сіл Давидівка та Банилів-Підгірний. Вогнеборці врятували житловий будинок, вогнем було знищено покрівлю та частково пошкоджено перекриття.
Окрім цього, протягом минулої доби пожежі внаслідок спалювання сухої рослинності та сміття сталися у Кіцманському, Сокирянському, Вижницькому, Глибоцькому районах та місті Чернівці. У Кіцманському та Герцаївському районах рятувальники ліквідували пожежі у господарських будівлях.
У селі Недобоївці Хотинського району виникла пожежа у житловому будинку. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі на горищі. Розповсюдженню вогню сприяло те, що на горищі зберігались дерев’яні та картонні ящики, тому полум’я дуже швидко охопило значну площу. На місце події було направлено вогнеборців з міста Хотина та місцеву пожежну команду села Недобоївці. Рятувальники ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню, тим самим врятувавши 2 житлових будинки, розташовані поруч. У будинку, де виникла пожежа, було знищено покриття та дерев’яне обрешетування, пошкоджено перекриття.

СХОЖІ НОВИНИ:
Чернівецька область: сталося 10 пожеж, більшість з яких через спалювання су ...Рятувальники Буковини ліквідували 4 пожежі, які виникли через загорання сух ...У Чернівецькій області протягом доби сталося 4 пожежіУ Чернівецькій області сталося 3 пожежіУ Чернівецькій області протягом доби виникло 3 пожежі
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"