На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у лютому п.р. становив 4792 грн. що на 49,8% вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з січнем п.р. розмір заробітної плати збільшився на 1,6%, з лютим 2016р. – на 47,5%. Нарахування за одну відпрацьовану годину зменшилися протягом місяця на 1,2% і становили

35,03 грн.

Про це повідомляє ГУ статистики у Чернівецькій області.

Індекс реальної заробітної плати за лютий п.р. до січня 2016р. становив 101,3%, до лютого 2016р. – 129,5%.

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, освіта, серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, серед промислових видів діяльності – на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.