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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:39
30 березня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

15:57
30 березня

ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

15:06
30 березня

Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

15:01
30 березня

Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

14:00
30 березня

На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

13:37
30 березня

Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

12:56
30 березня

Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

12:52
30 березня

Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

12:50
30 березня

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

12:45
30 березня

На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

12:41
30 березня

Трансфертне ціноутворення: особливості застосування штрафних санкцій

12:40
30 березня

З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг - податкова декларація

12:39
30 березня

Змінено порядок оподаткування спадщини

11:10
30 березня

Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків

11:08
30 березня

У разі зміни облікових даних необхідно отримувати нові сертифікати ключів

11:07
30 березня

Новий формат реєстрації платників ПДВ

11:03
30 березня

Мисливські угіддя Фальківського лісництва надано в користування Берегометському лісомисливському господарству

11:00
30 березня

Подвійна перемога спортсменів Буковини на Чемпіонаті України з панкратіону

10:56
30 березня

За збут наркотиків поліціянта засуджено до 6 років тюрми

10:50
30 березня

У Чернівцях з 4 по 6 квітня буде обмежено водопостачання

18:12
29 березня

Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг - податкова декларація

Сьогодні, 12:40 / Коментарів: 0
Податкова декларація, розрахунок, звіт це - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов'язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, здійснюється відповідно до «Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг» затвердженого постановою КМУ від 27.12.10 №1233.
Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку №1233.
Звіт про суми податкових піль подається за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації суб'єкта господарювання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.
У звіті у графах "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги" зазначається код та найменування податкової пільги за кожним видом пільг відповідно до довідника пільг.
На сьогодні є чинним Довідник №81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету на 31.12.16 та Довідник №81/2 інших податкових пільг станом на 31.12.16.
Зазначена норма передбачена п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України та постановою КМУ від 27.12.10 №1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг".
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