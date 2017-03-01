Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:39
30 березня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 МІЛЬЙОНів ГРИВЕНЬ

15:57
30 березня

ЗА ГРАБІЖ ТА РОЗБІЙ, ГРУПУ МОЛОДИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ БУВ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ЗАСУДЖЕНО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

15:06
30 березня

Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького політехнічного коледжу

15:01
30 березня

Буковинцям нагадують про правила безпечного відпочинку

14:00
30 березня

На Буковині СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків

13:37
30 березня

Чернівецькі депутати проголосували за звільнення начальника освіти міськради

12:56
30 березня

Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

12:52
30 березня

Залізниця «дала зелене світло» переміщенню лісоматеріалів через українсько-румунський кордон

12:50
30 березня

На Буковині сталося 14 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

12:45
30 березня

На Буковині середня заробітна плата майже 5 тис. грн.

12:41
30 березня

Трансфертне ціноутворення: особливості застосування штрафних санкцій

12:40
30 березня

З 1 січня 2017 року звіт про суми податкових пільг - податкова декларація

12:39
30 березня

Змінено порядок оподаткування спадщини

11:10
30 березня

Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків

11:08
30 березня

У разі зміни облікових даних необхідно отримувати нові сертифікати ключів

11:07
30 березня

Новий формат реєстрації платників ПДВ

11:03
30 березня

Мисливські угіддя Фальківського лісництва надано в користування Берегометському лісомисливському господарству

11:00
30 березня

Подвійна перемога спортсменів Буковини на Чемпіонаті України з панкратіону

10:56
30 березня

За збут наркотиків поліціянта засуджено до 6 років тюрми

10:50
30 березня

У Чернівцях з 4 по 6 квітня буде обмежено водопостачання

18:12
29 березня

Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного пр ...Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митни ...Михайло Сеничак – голова ДФС у Чернівецькій області"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення краді ...Балчун обіцяє замінити "кусючі" ковдри та пір'яні по ...До уваги фізичних осіб – підприємців щодо набуття страх ...Фінансування виплати пенсій на Буковині завершеноУ Чернівецькій області протягом доби сталося 4 пожежіУ Пенсійному фонді України анонсували про запровадження ...Цього тижня у Чернівцях свої доходи задекларували троє ...Студентів художнього училища навчали сучасних методів п ...Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян в ...Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 320 ...Інваліди АТО самостійно обиратимуть прийнятне для них ж ...До уваги буковинців! 26 березня переходимо на літній ча ...
Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

Змінено порядок оподаткування спадщини

Сьогодні, 12:39 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 25.03.2017 набрав чинності Закон України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (далі – Закон), який опубліковано 24.03.2017 в газеті «Голос України» № 54.
З 1 січня 2017 року об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, але й об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї другого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.
Відповідно до пп.14.1.263 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі, усиновлені. До другого ступеня споріднення відносяться, зокрема, дід, баба, дядько або тітка.
Також, Законом встановлено, що у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. Не сплачують спадкоємці в таких випадках й військовий збір.
Натомість, громадянам, які у 2016 році отримували доходи в результаті прийняття ними у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, необхідно подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.
Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%.
Торік за нульовою ставкою оподатковувалась лише вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).
Тому податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору 1,5%.
Громадяни, які одержали дохід у вигляді спадщини чи подарунку, котрий оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Останній день подання декларації за 2016 рік для громадян, які зобов’язані подати декларації – 3 травня 2017 року.

СХОЖІ НОВИНИ:
За дарунок або спадок – сплатіть податокОтримали подарунок чи спадок – задекларуйте доходиЧернівчани задекларували майже 12 мільйонів спадкуУ Чернівцях економічний ефект кампанії декларування - перетнув двомільйонну ...При отриманні спадщини чи подарунка необхідно подати декларацію про майнови ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"