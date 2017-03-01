Змінено порядок оподаткування спадщини

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 25.03.2017 набрав чинності Закон України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (далі – Закон), який опубліковано 24.03.2017 в газеті «Голос України» № 54.

З 1 січня 2017 року об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, але й об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї другого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до пп.14.1.263 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі, усиновлені. До другого ступеня споріднення відносяться, зокрема, дід, баба, дядько або тітка.

Також, Законом встановлено, що у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. Не сплачують спадкоємці в таких випадках й військовий збір.

Натомість, громадянам, які у 2016 році отримували доходи в результаті прийняття ними у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, необхідно подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.

Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%.

Торік за нульовою ставкою оподатковувалась лише вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).

Тому податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору 1,5%.

Громадяни, які одержали дохід у вигляді спадщини чи подарунку, котрий оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Останній день подання декларації за 2016 рік для громадян, які зобов’язані подати декларації – 3 травня 2017 року.



