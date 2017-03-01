Новий формат реєстрації платників ПДВ

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 20.03.2017 набрали чинності зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 №1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі – Наказ №1125), до Порядку обліку платників податків і зборів, від 09.12.2011 № 1588 (далі – Наказ №1588) та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, від 14.11.2014 № 1130 (далі – Наказ № 1130),

Внесеними змінами скасовано або спрощено (удосконалено) окремі документи, що подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків.

Зокрема, Наказом № 1125:

- визнано, такою, що втратила чинність, довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП), що видавалась контролюючим органом. Для платників податків, яким законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, запроваджується нова довідка про взяття на облік (форма № 34-ОПП);

- викладено у новій редакції форму реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (форма № 1-ПДВ).

З оновленими текстами Наказів №№ 1588 та 1130 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у розділі «Нормативні та інформаційні документи» за посиланням http://zir.sfs.gov.ua.

