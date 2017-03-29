Теми Дня ТВА середа, 29.03.2017



- З 1 квітня споживачі природного газу платитимуть щомісячну абонплату.

- Опалювальний сезон завершиться 1 квітня.

- Володимира Струка таки поновили на посаді головного лікаря Чернівецької стоматполіклініки.

- 4 обранці Чернівецької міськради від фракції "Самопоміч" написали заяви про складання повноважень.

- 73 роки минає відтоді, як Чернівці та область звільнили від нацистів.

- Конкурс на кращий пам’ятник учасникам АТО проведе Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

- У селі Рідківці через спалювання сухої трави вщент згорів ресторан.

- Інспектори з благоустрою виявили автомобіль бізнес-класу просто на тротуарі на вулиці Героїв Майдану.

- У Кельменецькому районі посеред поля прикордонники виявили покинутий літак АН-2.

- У Чернівцях стартувала головна кулінарна подія року - міжнародний фестиваль FoodLandBukovina-2017.

- 58 спортсменів із Чернівецької області взяли участь у чемпіонаті України з панкратіону.

- 2 квітня проходитиме відкритий чемпіонат Чернівецької області з панкратіону.