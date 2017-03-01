Мисливські угіддя Фальківського лісництва надано в користування Берегометському лісомисливському господарству

Депутати Чернівецької обласної ради, зваживши на вимоги громадськості та інтереси держави, нарешті ухвалили рішення надати у користування ДП «Берегометське лісомисливське господарство» 4277,1 гектари мисливських угідь Фальківського лісництва терміном на 20 років.Про це повідомляє прес-служба ЧОУЛМГ.З не зовсім зрозумілих загалу області причин, орган представницької влади краю більше півроку розглядав питання закріплення цих угідь за спеціалізованим державним лісогосподарським підприємством. Хоча раніше це питання не викликало жодних дискусій.«Увесь цей час, на виконання вимог Закону України «Про мисливське господарство та полювання», ми забезпечували на території мисливських угідь Фалькованалежну підгодівлю тварин у зимовий період. А також силами своєї єгерської служби забезпечили надійну охорону від браконьєрів», - зауважив в. о директора БЛМГ Руслан МАКСИМЧУК.Ведення мисливського господарства вимагає обгрунтованих даних про чисельність мислиської фауни. На виконання розпоряджень Держлісагентства України та Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства щодо забезпечення якісного проведення обліку мисливських тварин та своєчасного розроблення проекту ліміту їх використання, спеціалісти Берегометського ЛМГ провели облік мисливської та червонокнижної дикої фауни на мисливський сезон 2017-2018 років на площі 11,49 тисячі гектарів.Тож у мисливських угіддях державного підприємства, включаючи Фальків, є: 5 зубрів, 226 оленів, 212 кабанів, 433 козулі, 4 вовки, 29 лисиць, 6 ведмедів, 12 рись, 23 борсука, 123 куниці, 130 зайців, 44 глухаря, 12 котів лісових та 215 рябчиків. Облік ведмедів, глухарів, рись, диких котів та вовків проведено за абсолютною кількістю.«За даними обліку спеціалісти Чернівецького управління лісового та мисливського господарства разом з єгерськими службами держлісгоспів встановлюють та затверджують ліміти використання диких тварин, а також вирішують необхідність повної або часткової заборони промислу того чи іншого виду мисливської фауни, - наголошує в. о. ЧОУЛМГ Роман ЧЕРЕВАТИЙ. – Адже у своїй діяльності ми завжди дотримуємося вимоги невиснажливого використання мисливських угідь. Приміром, у попередньому мисливському сезоні у Берегометському лісомисливському господарстві діяла заборона полювання на оленя благородного. Це дало позитивний результат – сьогодні в буковинських Карпатах стало значно більше цих гарних тварин».