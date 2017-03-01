Подвійна перемога спортсменів Буковини на Чемпіонаті України з панкратіону

24-26 березня в місті Житомир вібдувся Чемпіонат України з панкратіону серед юнаків та кадетів вікових категорій 1999-1998, 2000-2001 роки народження. Змагання проходили за 4-ма розділами панкратіону: грепплінг ноу-гі (боротьба), грепплінг ГІ (боротьба в кімоно), традиційний панкратіон (без ударів руками в голову), ФУЛ (повний контакт).
Всього 541 учасник з усіх областей з України приймало участь в змаганнях.
Збірна команда Чернівецької області нараховувала 58 спортсменів (студенти ЧНУ ім. Ю.Федьковича, представники ФСТ «Україна», «Динамо», «Колос», ЧОДЮСШ «МОН»). Серед буковинських спортсменів участь приймали вже загартовані в поєдинках чемпіони та призери Чернівецької області, учасники і чемпіони попередніх чемпіонатів України, Європи та Світу.
Завдячуємо підтримці управлінню молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, Чернівецькій обласній ФСТ «України», ДЮСШ «Авангард», генеральному спонсору ТОВ «РОМА».
У загально-командному заліку у розділах «Традішн» та «ФУЛ»: І місце посіла наша збірна команда Чернівецької області, ІІ місце – Сумська область, ІІІ місце – команда міста Києва.
У розділах «Греплінг ноу-гі та ГІ» команда Чернівецької області посіла ІІ місце, з невеликим відривом перемогла – Сумська область, та ІІІ місце –команда міста Київ.
В особистому заліку чемпіонами стали наступні спортсмени Чернівецької області:
Розділ «Грепплінг ноу-гі»:
1998-1999 роки народження: Никифорук Микола (57кг), Сафронюк Віктор (84кг), Тодерян Андрій (92 кг), Пандрак Ігор (+92 кг).
Дівчата: Стаховка Анастасія (49 кг), Чебан Каріна (53 кг).
2000-2001 роки народження: Тарицану Марк (50 кг), Кізюк Роман (85кг).
Розділ «Грепплінг ГІ»:
1998-1999 роки народження: Сафронюк Віктор (84 кг). Чебан Каріна (53кг).
2000-2001 роки народження: Кізюк Роман (85 кг), Андрус Крістіна (62 кг).
Розділ «Традиційного панкратіону»:
1998-1999 роки народження: Никифорук Микола (57кг), Чоботар Микола (71кг), Сафронюк Віктор (84 кг), Тодерян Андрій (92кг), Пандрак Ігор (+92кг), Стахова Анастасія (49 кг).
2000-2001 роки народження: Унгурян Микола (63кг), Суходєєв Ілля (69 кг), Кізюк Роман (85 кг), Дучак Лариса (52 кг), Яковенко Ольга (71кг).
Розділ «ФУЛ-повний контакт»:
1998-1999 роки народження: Георгіу Іван (71кг), Сафронюк Віктор (84кг), Тодерян Андрій (92 кг), Пандрак Ігор (+92кг).
Над підготовкою спортсменів збірної команди до Чемпіонату України працювали наступні тренери Чернівецької федерації панкратіону: Наконечний Ігор Юрійович, Горюк Петро Ілліч, Филипчук Іван Іванович, Іванчен Ілля, Калинюк Андрій, Апетрі Андрій, Пантя Олександр, Чоботар Дмитро, Мігалчан Віталій, Соколюк Сергій, Скидан Роман.