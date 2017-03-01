За збут наркотиків поліціянта засуджено до 6 років тюрми

28 березня 2017 року Герцаївський районний суд Чернівецької області у відкритому судовому засіданні визнав винним старшину Хотинського відділення поліції Кельменецького ВП ГУ Національної поліції в Чернівецькій області капрала поліції М. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконнепридбання, зберігання, носіння та збут наркотичних засобів) та ч. 2 ст. 308 КК України (заволодіння наркотичними засобами шляхом зловживання службовим становищем).
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.
Доведено, що влітку 2016 року капрал поліції, зловживаючи службовим становищем, заволодів наркотичним засобом – канабісом, що був вилучений у ході проведення спецоперації «Мак 2016» і перебував на його відповідальному зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Хотинського відділу поліції. Опісля,діючи умисно, збув вказану наркотичну речовинуза 2,9 тис грн.
Суд врахував усі обставини і засудив зловмисника до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 2 роки та з конфіскацієювсього майна.