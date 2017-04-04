У Чернівцях з 4 по 6 квітня буде обмежено водопостачання

КП «Чернівціводоканал» повідомляє, що з 4 квітня 2017 року по 6 квітня 2017 року будуть проводитись планові ремонтні роботи на магістральному водогоні від насосної станції «Шубранець» до резервуарів чистої води «Попова». В зв’язку з цим 04.04.2017 року, 05.04.2017 року та 06.04.2017 року подача води буде здійснюватись наступним чином:
Район міста, обмежений вулицями: проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, Воробкевича, Івасюка, бульвар Героїв Крут, Ентузіастів та прилеглих буде забезпечуватись водопостачанням з пониженим тиском з 11:00 до 19:00 год. 04.04.2017 року, а 05.04.2017 року та 06.04.2017 року ─ з 10:00 до 20:00 год.
Подача води буде відсутня:
з 22:00 год. 04.04.2017 року до 07:00 год. 05.04.2017 року
з 22:00 год. 05.04.2017 року до 07:00 год. 06.04.2017 року
з 22:00 год. 06.04.2017 року до 07:00 год. 07.04.2017 року
На вулицях: Щербанюка, Достоєвського, О. Кобилянської, Соборної площі, Котляревського, Богомольця, Гакмана, Кафедральна, Дзержика, Горіхівська, Заставнянська, Стрийська та прилеглих водопостачання буде відсутнє:
з 11:00 год. до 19:00 год. 04.04.2017 року
з 22:00 год. 04.04.2017 року до 07:00 год. 05.04. 2017 року
з 10:00 год. до 20:00 год. 05.04.2017 року
з 22:00 год. 05.04.2017 року до 07:00 год. 06.04. 2017 року
з 10:00 год. до 20:00 год. 06.04.2017 року
з 22:00 год. 06.04.2017 року до 07:00 год. 07.04.2017 року
Просимо здійснити необхідний запас води!
Водопостачання Садгори та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, , Гусятинської, М. Олімпіади, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватись без обмежень.
У разі необхідності підвезення води автоцистернами просимо звертатись за тел. 54-73-54.
КП «Чернівціводоканал» дякує за порозуміння..