Сергій Терьохін про «Сбербанк» в Україні: «Забирати гроші треба!»

Про те, що дочку російського «Сбербанку» в Україні купує консорціум, до якого входять латвійський банк («Норвік-Банк») і білоруська приватна компанія, стало відомо з інформації самої фінустанови. «Відповідний юридично зобов’язуючий договір підписаний 27 березня. Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну», – йдеться в повідомленні на сайті «Сбербанку». У прес-службі Національного банку України вранці у вівторок повідомили, що ще не отримували офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ «Сбербанк» (Київ).Від 23 березня Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР», які визнані в Україні терористичними.Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку.– Мені здається, що треба тікати. Цей «Норвік-Банк», щоб було зрозуміло, історично це «Вятка-банк». Він був куплений одним із олігархів російських, який нібито зараз «в контрах» із Путіним перебуває і сидить у Лондоні.– Точно. З іншого боку, на всяк випадок, у нас є правила внутрішні, українські правила, що необхідно дати як мінімум двох інвесторів для цього банку. І от знайшли одного білоруського інвестора. Як правило, на жаль, білоруські інвестори пов’язані з латвійськими інвесторами. А в Латвії, Ви ж знаєте, досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем FATF – це така організація, яка бореться з відмиванням коштів. І от так сталося.Що робити вкладникам? Та забирати гроші треба! Сьогодні я їхав до свого офісу по вулиці Володимирській і побачив, що ті всі якісь там цементні цеглинки хтось там грузив на вантажівку і кудись забрав.Навіщо ці показові були блоки для того, щоб «Сбербанк» закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розуміюПояснення було таке, що «Сбербанк» Росії треба відкрити, оскільки там є якісь карточки пенсіонерів, які отримують гроші з Російської Федерації. Є така спеціальна угода з Російською Федерацією: припустімо, українські пенсіонери там отримують гроші, а російські тут. Але в «Сбербанку» Росії навіть по Києву, якщо я не помиляюся, є три відділення. А по Україні є з десяток. Тому навіщо ці показові були блоки для того, щоб «Сбербанк» закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розумію.