У Чернівцях СБУ припинила діяльність фейкової антиукраїнської організації

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:12
29 березня

Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

15:29
29 березня

Опалювальний сезон у Чернівцях закінчується 31 березня

14:35
29 березня

НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЛІТАК, БЕЗ ВІДПОВІДНОГО ОБЛІКУ

14:32
29 березня

У 2 етапі Кубку України західного регіону – СТК „Буковина” здобула 1 призове місце

14:29
29 березня

Цього тижня у Чернівцях свої доходи задекларували троє мільйонерів

14:28
29 березня

У багатодітних чернівчан – пільга по земельному податку

14:27
29 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

14:26
29 березня

Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

14:25
29 березня

Протягом доби рятувальники ліквідували 8 пожеж на Буковині

14:20
29 березня

На Сторожинеччині піротехніки знешкодили 3 артилерійські снаряди

14:17
29 березня

Працівникам музеїв Буковини розповіли про історію пожежної охорони краю

14:13
29 березня

Відповідальність за зарплату «в конверті»

14:10
29 березня

Що варто знати про створення госпітальних округів на Буковині

14:06
29 березня

Благодійники можуть скористатись правом на податкову знижку

14:06
29 березня

В Центрах обслуговування платників можна отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

14:05
29 березня

Чернівецькі акціонери вже задекларували більше мільйона інвестиційних прибутків

14:04
29 березня

До 6 років позбавлення волі засуджено буковинця, який жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей

17:08
28 березня

Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

14:10
28 березня

Музею Революції Гідності бути

13:40
28 березня

У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

13:36
28 березня

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного пр ...Михайло Сеничак – голова ДФС у Чернівецькій області"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення краді ...Балчун обіцяє замінити "кусючі" ковдри та пір'яні по ...До уваги фізичних осіб – підприємців щодо набуття страх ...Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьФінансування виплати пенсій на Буковині завершеноУ Чернівецькій області протягом доби сталося 4 пожежіУ Пенсійному фонді України анонсували про запровадження ...Завтра на Калинівському ринку працюватиме виїзний флюор ...Студентів художнього училища навчали сучасних методів п ...Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян в ...Цього тижня у Чернівцях свої доходи задекларували троє ...Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 320 ...Інваліди АТО самостійно обиратимуть прийнятне для них ж ...
Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

У Чернівцях СБУ припинила діяльність фейкової антиукраїнської організації

Вчора, 20:40 / Коментарів: 0
У Чернівцях СБУ припинила діяльність фейкової антиукраїнської організації
Співробітники Служби безпеки України припинили на Буковині діяльність фейкової громадської організації «Захист прав національних меншин», засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду.
Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту захисту Національної державності Служби Віктор Кононенко.
Правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівники фейкової організації популяризували ідеї так званого «галицького сепаратизму». Вони поширювали матеріали із закликами до економічного та політичного відокремлення західноукраїнських областей. Голова установи також готував та оприлюднював у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій «ДНР/ЛНР», а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігалося електронне листування зловмисника з кураторами та проросійськими активістами з України та інших країн.
Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом та політологом, ініціатором створення так званої «Бесарабської народної ради» Артемом Бузилою, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова радника президента Росії.

У Чернівцях СБУ припинила діяльність фейкової антиукраїнської організації

Виявлена переписка свідчить, що керівники ГО планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення «картинки» для телебачення про начебто утиснення нацменшин в Україні та необхідність розширення їх прав.
Правоохоронці також виявили у керівника організації гроші в іноземній валюті, які, за наявною інформацію, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності.
Триває досудове слідство.

Джерело

СХОЖІ НОВИНИ:
Буковина задає тон у захисті прав національних меншинНа Буковині СБУ протягом двох діб затримала цигарок майже на чотири мільйон ...Голова СБУ розповів про спроби створити "Бессарабську народну республіку"СБУ присікла утворення т.з. «Народної Ради Бессарабії»Чернівецькій міліціонери вилучили арсенал зброї (оновлено)
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"