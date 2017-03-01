У Чернівцях СБУ припинила діяльність фейкової антиукраїнської організації

Співробітники Служби безпеки України припинили на Буковині діяльність фейкової громадської організації «Захист прав національних меншин», засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду.Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту захисту Національної державності Служби Віктор Кононенко.Правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівники фейкової організації популяризували ідеї так званого «галицького сепаратизму». Вони поширювали матеріали із закликами до економічного та політичного відокремлення західноукраїнських областей. Голова установи також готував та оприлюднював у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій «ДНР/ЛНР», а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені.У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігалося електронне листування зловмисника з кураторами та проросійськими активістами з України та інших країн.Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом та політологом, ініціатором створення так званої «Бесарабської народної ради» Артемом Бузилою, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова радника президента Росії.Виявлена переписка свідчить, що керівники ГО планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення «картинки» для телебачення про начебто утиснення нацменшин в Україні та необхідність розширення їх прав.Правоохоронці також виявили у керівника організації гроші в іноземній валюті, які, за наявною інформацію, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності.Триває досудове слідство.