Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року. Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами. У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
У Чернівцях СБУ припинила діяльність фейкової антиукраїнської організації
Вчора, 20:40 / Коментарів: 0
Співробітники Служби безпеки України припинили на Буковині діяльність фейкової громадської організації «Захист прав національних меншин», засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду. Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту захисту Національної державності Служби Віктор Кононенко. Правоохоронці задокументували, що за вказівкою Кремля керівники фейкової організації популяризували ідеї так званого «галицького сепаратизму». Вони поширювали матеріали із закликами до економічного та політичного відокремлення західноукраїнських областей. Голова установи також готував та оприлюднював у ЗМІ авторські статті на підтримку терористичних організацій «ДНР/ЛНР», а також антиукраїнської політики РФ на міжнародній арені. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання керівника фейкової організації. Оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігалося електронне листування зловмисника з кураторами та проросійськими активістами з України та інших країн. Правоохоронці, зокрема, виявили листування з колишнім українським журналістом та політологом, ініціатором створення так званої «Бесарабської народної ради» Артемом Бузилою, який переховується від українського правосуддя. Він, за наявними даними, підтримує постійні контакти з оточенням Владислава Суркова радника президента Росії.
Виявлена переписка свідчить, що керівники ГО планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення «картинки» для телебачення про начебто утиснення нацменшин в Україні та необхідність розширення їх прав. Правоохоронці також виявили у керівника організації гроші в іноземній валюті, які, за наявною інформацію, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності. Триває досудове слідство.