Опублікований список безкоштовних ліків, які з квітня можна отримати в аптеці

З квітня МОЗ України надає можливість кожному українцеві отримати безкоштовно (або з невеликою доплатою) ліки за трьома категоріями хвороб. Серед них серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу.
В Реєстрі лікарських засобів опублікований список препаратів, включених до списку "Доступних ліків".
Окрім того, на сайтах органів місцевої влади розміщений список аптек, які беруть участь у програмі "Доступні ліки". Цей список регулярно оновлюється.
Відтак, до списку доступних ліків входять усі препарати з наступними Міжнародними непатентованими назви (МНН):Серцево-судинні захворювання:
Аміодарон (Amiodarone)
Амлодипін (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапаміл (Verapamil)
Гідрохлортіазид (Гідрохлортіазид)
Спіронолактон (Spironolactone)
Фуросемід (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Еналаприл (Enalapril)
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
Карведилол (Carvedilol)
Клопідогрель (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бісопролол (Bisoprolol)Бронхіальна астма:
Беклометазон (Beclometasone)
Будесонід (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)Діабет II типу:
Метформін (Metformin)
Гліклазид (Gliclazide)