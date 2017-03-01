Деякі питання участі в ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840 (далі – наказ) має на меті розроблення цього документа є забезпечення права на вищу освіту осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність, а також унормування питань їх участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах.

Цим наказом затверджено:

• Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

• Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

• форму первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» (далі – форма № 086-3/о) та інструкцію щодо її заповнення;

• Порядок видачі та обліку форми первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання».

Якщо особа, яка планує брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, потребує певної адаптації процедури тестування через наявне захворювання або патологічний стан, вона має:

1) звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем медичного спостереження (замість неповнолітньої особи може звернутися один з її батьків або законних представників);

2) повідомити компетентній комісії відповідного закладу охорони здоров’я (лікарсько-консультативній комісії або медичній комісії з питань створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання) про особливі умови, створення яких потребує під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

3) отримати протягом семи днів із дня звернення, але не пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, форму № 086-3/о, де зазначено інформацію щодо необхідності створення особливих (спеціальних) умов, установлених компетентною комісією з урахуванням особливостей стану здоров’я заявника;

4) під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні вказати на необхідність створення особливих (спеціальних) умов, зазначити номер і дату виданої органом або закладом охорони здоров’я форми 086-3/о, а також подати її разом з іншими реєстраційними документами.

Спеціальні умови, зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, гарантовано забезпечуються регіональними центрами оцінювання якості освіти. Можливість створення інших умов залежить від матеріально-технічних можливостей пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та особливостей технології тестування і розглядається регламентними комісіями при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Звертаємо увагу, що висновок про необхідність надання додаткового часу для виконання сертифікаційної роботи можуть отримати лише особи з інвалідністю. Можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи у зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом, особи з порушеннями зору отримають лише під час додаткової сесії.

Адаптація процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля, здійснюватиметься під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2019 року.

Водночас зазначаємо, що особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, мають право брати участь в конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (екзаменів), що проводяться у вищих навчальних закладах, у разі подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії форми № 086-3/о, завіреної підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Особи, які за станом здоров’я можуть виконувати сертифікаційну роботу на загальних засадах та не потребують створення особливих умов у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання, не подають форму № 086-3/о під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежного оцінюванні.

Наказом також визначено перелік документів, які можуть підтверджувати факт захворювання або наявність патологічного стану, через які особа не змогла взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.



Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.