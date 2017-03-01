У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

З тілесними ушкодженнями хлопчика доставлено до районної лікарні. Поліція Буковини звертає увагу батьків на необхідності навчити юних велосипедистів безпечній їзді. Адже саме ця категорія юних учасників дорожнього руху найчастіше потрапляє в ДТП - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Дорожньо-транспортна пригода сталася надвечір 28 березня у селищі міського типу Берегомет Вижницького району. Катаючись на велосипеді, 9-річний хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину дороги, де в цей час якраз рухався автомобіль «ВАЗ-2105». Водій автівки – 23-річний місцевий житель не впорався з керуванням і допустив наїзд на малолітнього велосипедиста. З черепно-мозковою травмою та забійними ранами голови хлопчика госпіталізовано до Вижницької районної лікарні.



Буковинські поліцейські закликають батьків звернути увагу на безпечне дозвілля дітей. Подбайте про використання світлоповертаючих елементів у темну пору доби. Нагадайте дітям правила дорожнього руху. Зверніть увагу на те, що виїжджати на дорогу юним велосипедистам дозволено лише з 14 років. Поясніть дітям, у яких місцях можна кататися на велосипедах і забезпечте їх захисним екіпіруванням – шоломом, наколінниками та нарукавниками.