За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

У жовтні 2016 року у м. Чернівці раніше неодноразово судимий чоловік повторно вчинив корисливий злочин, а саме викрав з полиці продукти харчуванняв торговому залі одного з супермаркетів та ноутбук марки «АСУС»з приміщення кабінету адміністрації одного з салонів краси, чим завдав матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 6231,83 грн. В подальшому зловмисник розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Чернівецькою місцевою прокуратурою був скерований обвинувальний акт до Першотравневого районного суду м.Чернівці, вироком якого правопорушника визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.2ст.186 КК України і призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

23.03.2017 Апеляційний суд Чернівецької області підтримав принципову позицію прокуратури, відхилив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого та залишив без змін вирок суду першої інстанції.







