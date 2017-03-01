Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

Чернівецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно чернівчанина за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, тобто у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненим повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік за допомогою буксирувального тросу зачепив автомобіль марки «CitroеnXantia» до автомобіля, що знаходився на проїжджій частині біля однієї зі станцій техобслуговування м. Чернівці, та перетягнув його до території гаражних приміщень. В подальшому він розпорядився вищевказаним автомобілем на свій розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на суму 50 000 грн.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

