Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомили, що з 1 квітня 2017 року припиняється виплата пенсій на рахунки пенсіонерів у російських банках.
Зокрема, в області зазначене рішення стосується банківських установ «СБЕРБАНК» та «ВіЕс Банк». Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
Рішення прийнято відповідно до Указу Президента України від 15 березня 2017 року № 63/2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачена заборона щодо розміщення державних коштів на рахунках цих установ.
Громадянам, які отримували пенсію через зазначені банківські установи, виплата проводитиметься через відділення поштового зв’язку за місцем проживання. Дата виплати не змінюється.
Надалі пенсію виплачуватимуть через банки, з якими укладено відповідні договори. Для цього пенсіонеру необхідно відкрити в банківській установі пенсійний рахунок та подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку.