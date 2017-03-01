НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЛІТАК, БЕЗ ВІДПОВІДНОГО ОБЛІКУ

Повітряне судно охоронці кордону виявили вчора, на ділянці відділу «Кельменці», а саме в межах Коновської селищної ради. Покинутий літак типу АН-2 знаходився посеред поля. А ні власника, а ні пілота «кукурудзяника» прикордонники не виявили, а тому на даний час триває їх пошук.
В ході перевірки літака, за його бортовим номером, охоронцями кордону становлено, що заявок на проведення польотів в межах Кельменецького району до відповідних підрозділів ПвК «Захід» не надходило.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Поряд з цим, літак з відповідним бортовим номером по обліками повітряних суден, яким надано дозвіл на проведення польотів в 2017, в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону, не рахується.
Зараз на місці працює правоохоронці, по даному факту за ознаками можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України «Порушення правил міжнародних польотів», направлено повідомлення до УСБУ в Чернівецькій області.
Нагадаємо, що у минулому році персоналом Державної прикордонної служби України затримувалися літальні апарати такого типу, за переміщення тютюнових виробів до країн Європейського союзу.