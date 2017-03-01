У 2 етапі Кубку України західного регіону – СТК „Буковина” здобула 1 призове місце

Що, Де, Коли

міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.

в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».