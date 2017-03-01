У 2 етапі Кубку України західного регіону – СТК „Буковина” здобула 1 призове місце

26 березня 2017 року в селі Киселів Кіцманського району Чернівецької області пройшов 2 етап Кубку України західного регіону. У змаганнях брали участь 49 учасників, у тому числі й наші чернівецькі мотокросмени.
Загалом в цьому етапі Кубку України команда СТК „Буковина” виборола 1 місце серед 5 заявлених команд.
В особистому заліку наші мотоспортсмени також здобули призові місця. Зокрема Максим Купіна виборов 1 місце у класі „МХ2”. Малаєв Андрій здобув 1 місце в класі „Ветеран” І вікова група. В цій же категорії Моравський Михайло посів 3 місце.
В класі „Ветеран” ІІ вікової групи Скрипніков Олег здобув 2 місце. Фрунзе Ігор посів 3 місце у класі „Квадро”.
В рамках підготовки до українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу 7-8 квітня в Чернівцях відбудеться Чемпіонат України з мотокросу.
Варто наголосити, що наступний, 3 етап Кубку України західного регіону пройде також на Буковині. Змагання відбудуться 29-30 квітня в смт. Глибока Чернівецької області.
Але все таки найочікуванішою подією мотоспорту 2017 року є другий етап світової першості з мотокросу серед екіпажів, який Чернівці прийматимуть 5-7 травня. Отож, чекаємо на трасах мотокросу Буковини!
Про це повідомляє асоціація „Техноспорт”