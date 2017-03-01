Цього тижня у Чернівцях свої доходи задекларували троє мільйонерів

Цього тижня про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., повідомили троє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 10,4 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 4,0 млн. грн. Їх задекларувала мешканка обласного центру 1985 р.н. Чернівецькі декларанти – мільйонери відзвітували про минулорічні інвестиційні доходи.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що вже третій місяць триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році. Серед тих, хто обов'язково має подати податкову декларацію – громадяни, які отримали інвестиційний прибуток.

Зауважимо, що органи фіскальної служби створюють комфортні умови для громадян, які декларують власні доходи. Зокрема, в Центрі обслуговування платників спеціалісти допомагають відвідувачам заповнювати декларації про майновий стан і доходи та надають відповідні консультації.

Також в Центрі розміщено спеціальні стенди, де знаходиться необхідна інформація про декларування доходів та отримання податкової знижки. Для подання декларацій на офіційному сайті ДФС України (sfs.gov.ua) існує сервіс «Декларування онлайн», який дозволяє декларантам йти в ногу з часом, та контактувати з фіскальною службою через Інтернет. Нагадаємо, що деклараційна кампанія триватиме до 3 травня 2017 року.



