При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають:

- у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами,

- у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку,

- а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Одним із критеріїв перебування на спрощеній системі оподаткування для підприємців - платників єдиного податку 2-ї групи є не перевищення кількості осіб, які одночасно перебувають з ним трудових відносинах 10 осіб.

Тобто, з метою перевірки права перебування на спрощеній системі оподаткування, при розрахунку загальної кількості найманих осіб у підприємця, не враховуються працівники, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зазначена норма передбачена п.п. 291.4.1 ст. 291 Податкового кодексу України.

