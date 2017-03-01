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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:57
29 березня

У Вижницькому районі неповнолітній велосипедист опинився під колесами автомобіля

16:17
29 березня

За повторні крадіжку та грабіж отримав 4 роки позбавлення волі

16:16
29 березня

Чернівчанину загрожує позбавлення волі за угон автомобіля

15:33
29 березня

Пенсії буковинцям не виплачуватимуть в російських банках

15:29
29 березня

Опалювальний сезон у Чернівцях закінчується 31 березня

14:35
29 березня

НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЛІТАК, БЕЗ ВІДПОВІДНОГО ОБЛІКУ

14:32
29 березня

У 2 етапі Кубку України західного регіону – СТК „Буковина” здобула 1 призове місце

14:29
29 березня

Цього тижня у Чернівцях свої доходи задекларували троє мільйонерів

14:28
29 березня

У багатодітних чернівчан – пільга по земельному податку

14:27
29 березня

При розрахунку кількості працівників у спрощенців мобілізовані працівники не враховуються

14:26
29 березня

Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

14:25
29 березня

Протягом доби рятувальники ліквідували 8 пожеж на Буковині

14:20
29 березня

На Сторожинеччині піротехніки знешкодили 3 артилерійські снаряди

14:17
29 березня

Працівникам музеїв Буковини розповіли про історію пожежної охорони краю

14:13
29 березня

Відповідальність за зарплату «в конверті»

14:10
29 березня

Що варто знати про створення госпітальних округів на Буковині

14:06
29 березня

Благодійники можуть скористатись правом на податкову знижку

14:06
29 березня

В Центрах обслуговування платників можна отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

14:05
29 березня

Чернівецькі акціонери вже задекларували більше мільйона інвестиційних прибутків

14:04
29 березня

До 6 років позбавлення волі засуджено буковинця, який жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей

17:08
28 березня

Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

14:10
28 березня

Музею Революції Гідності бути

13:40
28 березня

У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

13:36
28 березня

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року

13:30
28 березня

Чернівчани заощадили 6 мільйонів на звільненні від ПДВ послуг із перевезення пасажирів міським транспортом

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

Сьогодні, 14:26 / Коментарів: 0
У 2017 році фахівцями Центру обслуговування платників Чернівецької ОДПІ видано 1488 документів із реєстраційним номером облікової картки платника податків. Статистка звернень за даною послугою у 2017 році залишились на минулорічному рівні. За перших 2 місяці 2016 року в Чернівцях даною послугою скористався 1461 громадянин.
Зазначимо, що відповідно до норм Податкового кодексу України, всі громадяни, іноземці та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні або зобов’язані сплачувати податки в Україні, реєструються як платники податків у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

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