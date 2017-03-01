Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

У 2017 році фахівцями Центру обслуговування платників Чернівецької ОДПІ видано 1488 документів із реєстраційним номером облікової картки платника податків. Статистка звернень за даною послугою у 2017 році залишились на минулорічному рівні. За перших 2 місяці 2016 року в Чернівцях даною послугою скористався 1461 громадянин.

Зазначимо, що відповідно до норм Податкового кодексу України, всі громадяни, іноземці та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні або зобов’язані сплачувати податки в Україні, реєструються як платники податків у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.



