Протягом доби рятувальники ліквідували 8 пожеж на Буковині

Минулої доби у Чернівецькій області виникло 8 пожеж, половина з яких трапилися через спалювання сухої трави.
Так, у Чернівцях на вул. Лазурній внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи загорілася суха трава на відкритій території поблизу дачних будинків. Пожежу помітив місцевий мешканець вже тоді, коли полум’я від сухостою перекинулося на споруду, де зберігався господарський інвентар. На момент приїзду вогнеборців господарську будівлю було майже повністю знищено вогнем. До того ж, існувала загроза перекидання полум’я на сусідні житлові будинки. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Чернівців ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню. У результаті пожежі було знищено суху траву на площі 4 га та будиночок для інвентарю.
Увечері у с. Рідківці Новоселицького району сталася пожежа у недіючому ресторанному комплексі «Свій дім». За попередньою інформацією, необережне поводження з вогнем невстановленої особи під час спалювання трави й призвело до виникнення пожежі. Оскільки ресторанний комплекс знаходився на відкритій території, поривами сильного вітру вогонь перекинувся на дерев’яні конструкції будівлі, які миттєво зайнялися. Ресторанний комплекс уже тривалий час не працював, тому на момент виникнення пожежі поблизу нікого не було. Пожежу помітили місцеві мешканці запізно, вже тоді, коли полум’ям було повністю охоплено будівлю ресторану, та викликали вогнеборців. Швидкому поширенню вогню сприяли дерев’яні конструкції ресторану та сильний вітер. На ліквідацію пожежі було направлено рятувальників з міст Новоселиця та Чернівці, а також місцеві пожежні команди сіл Магала, Рідківці та Топорівці. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в яких її застали на момент прибуття. Вогнем було знищено будівлю ресторану.
Ще дві пожежі внаслідок спалювання сухої трави виникли на відкритій території у селах Василів та Васловівці Заставнівського району. Їх було ліквідовано зусиллями пожежно-рятувального підрозділу з міста Заставна. Окрім цього, минулої доби рятувальники ліквідували пожежі у господарських будівлях у Кіцманському, Заставнівському, Глибоцькому районах та у житловому будинку в Кіцманському районі, під час яких врятували від вогню 4 будівлі.