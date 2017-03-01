На Сторожинеччині піротехніки знешкодили 3 артилерійські снаряди

27 березня на хуторі Гільча (село Банилів-Підгірний Сторожинецького району) у лісосмузі місцевим мешканцем було виявлено підозрілі предмети. Фахівці групи піротехнічних робіт, що прибули за викликом, встановили, що знахідками виявилися 3 артилерійські снаряди калібру 76 мм. Вибухонебезпечні предмети належали до часів І Світової війни. В установленому порядку піротехніки вилучили артилерійські снаряди та знешкодили їх.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Всього з початку року на території Чернівецької області виявлено 9 застарілих боєприпасів часів І та ІІ Світових воєн у 7 місцях. Навесні випадки знаходження вибухонебезпечних предметів частішають, адже, проводячи господарські роботи, люди часто викопують їх із землі. Тому Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до буковинців: у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, задля власної безпеки у жодному випадку не торкайтеся їх руками, а відразу повідомте про знахідку за номерами “101” або “102”. Пам’ятайте, що правильні дії дозволять зберегти ваше життя та здоров’я.