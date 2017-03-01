Працівникам музеїв Буковини розповіли про історію пожежної охорони краю

У Чернівецькій області діють чимало музеїв, серед яких є й унікальні. Один із таких – музей пожежно-рятувальної справи Буковини, який функціонує при Управлінні ДСНС України у Чернівецькій області. Тут регулярно проводять екскурсії для дошкільнят та учнів, туристів, жителів міста. 28 березня у рамках навчального семінару ознайомилися з експозицією закладу й представники громадського активу музеїв Чернівецької області.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Під час відвідин культпрацівникам розповіли про історію пожежної охорони Буковини, продемонстрували зразки пожежної техніки та спорядження рятувальників минулих століть, спеціальні костюми вогнеборців. Окрім цього, присутні дізналися, у чому унікальність експонатів, які зібрані у музеї пожежно-рятувальної справи.
У іншій кімнаті музею, присвяченій пам’яті Чорнобиля, їм розповіли про рятувальників, які першими кинулися на боротьбу з атомним ворогом. Присутні розглядали документальні фото, мали змогу почитати уривки з щоденників рятувальників.
На завершення екскурсії працівники музеїв побували у третьому залі, експонати якого постійно оновлюються, адже він присвячений подіям на сході України. «Оскільки однією із тем нашого навчального семінару було представлення подій Майдану та АТО в експозиціях музеїв Чернівецької області, присутнім було надзвичайно цікаво та корисно почути інформацію про працівників Управління ДСНС, які перебувати у зоні проведення антитерористичної операції, та побачити, як облаштований такий зал у музеї пожежно-рятувальної справи Буковини», – зазначила старший науковий співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею Оксана Дребіт.