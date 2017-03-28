Теми Дня ТВА вівторок, 28.03.2017



- Дві гривні вже з 1 квітня - таку ціну за проїзд у міських тролейбусах врешті погодили члени виконкому.

- Небезпечний рекламний щит поблизу дріжджзаводу таки демонтували.

- Інспектори з благоустрою та працівники комунального підприємства "Реклама" склали "штрафний" список.

- Сайт НАЗК знову "впав", не витримавши напливу охочих оприлюднити свої статки.

- Більше картоплі, кукурудзи та зерна, але менше соняшнику обіцяють цієї весни посіяти на Буковині.

- Боротися з браконьєрством на Буковині тепер будуть по-новому.

- З Чернівців у зону АТО відправляють автомобіль.

- П’ятеро чернівецьких піротехніків вирушили на Харківщину, у місто Балаклія.

- У бруски для лавиць буковинець примудрився заховати 120 пачок цигарок.

- Тетяна Хоменко представила у Чернівцях персональну виставку живопису "Ніколи і завжди".

- 112 спортсменів із чотирьох областей України приїхали до Кіцманя на відкритий чемпіонат Чернівецької області з кікбоксингу.

- Чернівецькі панкратіоністи посіли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України.

- 250 каратистів зібрав Tay-Sen Cup, аби серед своїх же знайти найкращих.