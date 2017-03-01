Благодійники можуть скористатись правом на податкову знижку

Чернівецька ОДПІ нагадує, що нормами статті 166.3.2 ПКУ визначено, що платник податку - резидент має право включити до податкової знижки суму коштів або вартість майна, перерахованих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% суми загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

При цьому, неприбуткові організації - отримувачі благодійних внесків, мають відповідати умовам, визначеним Податковим кодексом України для неприбуткових організацій.

Громадяни, які перераховували неприбутковим організаціям благодійні внески та пожертвування та бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки, мають право подати річну податкову декларацію за звітний 2016 рік упродовж 2017 року (включно по 31 грудня 2017 року).

