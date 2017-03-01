Чернівецькі акціонери вже задекларували більше мільйона інвестиційних прибутків

Станом на 23 березня вже п’ятеро мешканців столиці Буковини задекларували доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами. Загалом такі декларанти заробили 1,2 млн грн інвестиційного прибутку.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році. Серед тих, хто обов'язково має подати податкову декларацію до 3 травня – громадяни, які торік отримали інвестиційні прибутки.

Платник податку обов’язково декларує результати усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного року як на території України, так і за її межами.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

