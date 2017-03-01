До 6 років позбавлення волі засуджено буковинця, який жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей

Глибоцький районний суд підтримав принципову позицію Сторожинецької місцевої прокуратури та визнав винним 50-річного жителя с. Банилів-Підгірний та його двох синів (1998 та 2000 років народження) у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 04.08.2016 обвинувачені, переслідуючи умисну мету завдати тілесних ушкоджень своєму 38-річному односельчанину, попередньо домовившись та озброївшись дерев’яними штахетами, зупинили мотоцикл на якому пересувався потерпілий разом з своїми малолітніми дітьми (2008 та 2014 років народження).
Зловмисники, діючи з особливою зухвалістю, незважаючи на те, що поруч з потерпілим перебували його діти, завдали тілесних ушкоджень чоловікові, його сину та дочці.
Найбільше потерпіла 8-річна дівчинка, яка отримала перелом лобної кістки, гематоми та забій головного мозку. Відповідно до висновків судово-медичного експерта вказані травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.
Обвинувачені свою вину не визнали, проте державний обвинувач довів скоєння ними вказаних злочинів.
За результатами судового розгляду 50-річному буковинцю призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, а його неповнолітнім синам призначено 2 роки позбавлення волі та на підставі ст. 75,104 звільнено від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік. Керівник місцевої прокуратури не погоджується з рішенням суду в частині призначення покарання з іспитовим строком, та готує апеляційну скаргу на вказане рішення.