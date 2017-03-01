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Новини
17:08
28 березня

Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

14:10
28 березня

Музею Революції Гідності бути

13:40
28 березня

У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

13:36
28 березня

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року

13:30
28 березня

Чернівчани заощадили 6 мільйонів на звільненні від ПДВ послуг із перевезення пасажирів міським транспортом

13:28
28 березня

Оновлено Податкову декларацію з плати за землю

13:27
28 березня

Змінено нарахування пені

12:15
28 березня

Прикордонники на Буковині затримали румуна, якого розшукували правоохоронці Болгарії за наркотики

11:07
28 березня

В бюджеті Чернівців - 206,2 тис. грн. збору за паркування

11:06
28 березня

Для платників податку на прибуток - податкові «канікули» на п’ять років

11:05
28 березня

У податковій декларації вказуються нараховані доходи

16:30
27 березня

Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

13:19
27 березня

Чернівчан запрошують на Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва

12:59
27 березня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:58
27 березня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:54
27 березня

Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

12:33
27 березня

Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

12:32
27 березня

Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

12:29
27 березня

Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

12:19
27 березня

Від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа

11:36
27 березня

"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

11:10
27 березня

У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

11:10
27 березня

Податкову знижку задекларували 387 чернівчан

11:09
27 березня

Надійність бізнес-партнера легко перевірити

11:07
27 березня

Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

Сьогодні, 17:08 / Коментарів: 5
Одну з найбільших проблем у сфері зайнятості становить зарплата у конверті. Аби подолати її необхідно об’єднати зусилля органів влади, працедавців і самих найманих працівників.Про це зазначає в.о. директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

«На жаль, чимало українців доволі толерантно ставляться до «тіньового» працевлаштування, мовляв, головне, що робота є, усе решта – дрібниці. Проте потенційним нелегалам слід нагадати, це тимчасове благо має низку негативних наслідків. Зокрема, позбавляє можливості отримувати гідну пенсію на схилі літ, не гарантує безпечні та здорові умови праці, відпочинок, оплату листка непрацездатності, права на страхові відшкодування у разі нещасного випадку на виробництві, профзахворювання чи втрати роботи» - зазначає Любов Кожолянко.

Сьогодні одним із пріоритетних завдань є легалізація трудових відносин між найманим персоналом і працедавцями. 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким, зокрема, внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якою передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю. Юридичні та фізичні особи-підприємці, котрі неофіційно використовують робочу силу, ризикують бути оштрафованими на суму, що в рази перевищують «зекономлені» відрахування.

«Виплата зароблених коштів без сплати встановлених податків i зборів є грубим нехтуванням нормативних актів України, за що передбачена відповідальність. Примусити працедавців чесно виплачувати зароблені кошти можуть лише працівники. Знаючи, що офіційне працевлаштування є запорукою добробуту та соціального захисту, вони повинні бути найбільш зацікавлені у боротьбі з нелегальною зайнятістю» - наголошує в.о. директора обласного центру зайнятості.
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Сьогодні, 17:30 - Юрий з написав(ла): в матеріалі
Мой отец имее 40 лет стажа и получает минимальную пенсию 1247 грн идите гуляь ребята я понимаю от каждого реестрирующого человека вы имеете копейку....
Сьогодні, 17:32 - Юрій з написав(ла): в матеріалі
нАдіюсь Ви мене зрозуміли.
Сьогодні, 20:39 - Александр з написав(ла): в матеріалі
А что этих дармоедов еще не разогнали? Они же вообще ничего не делают
Сьогодні, 20:40 - Александр з написав(ла): в матеріалі
Я про центр занятости
Сьогодні, 20:49 - игорь з написав(ла): в матеріалі
Так и куда налоги пойдут? на виллы ? дорог нет, обеспечения нет, для народа нет ничего вообще, в каждом городе растет количество секторов на кладбище от того что ничего нет.... Вырубают леса и собираются продавать даже землю зарубежным инвесторам, все заводы или раздеребанены или в частных руках олигархов..... Никто не согласовывал с народом кредиты - которых набрали уже на внуков... Очень скоро все будет иначе зп в 2500 гаранирована и зп 600 000 топ чиновника и пенсии в 1250грн .... Голодный бунт будет последним что они увидят при такой разнице.... Пора с этой мразью что-то делать очень нехорошее...
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