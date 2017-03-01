Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

Одну з найбільших проблем у сфері зайнятості становить зарплата у конверті. Аби подолати її необхідно об’єднати зусилля органів влади, працедавців і самих найманих працівників.Про це зазначає в.о. директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«На жаль, чимало українців доволі толерантно ставляться до «тіньового» працевлаштування, мовляв, головне, що робота є, усе решта – дрібниці. Проте потенційним нелегалам слід нагадати, це тимчасове благо має низку негативних наслідків. Зокрема, позбавляє можливості отримувати гідну пенсію на схилі літ, не гарантує безпечні та здорові умови праці, відпочинок, оплату листка непрацездатності, права на страхові відшкодування у разі нещасного випадку на виробництві, профзахворювання чи втрати роботи» - зазначає Любов Кожолянко.



Сьогодні одним із пріоритетних завдань є легалізація трудових відносин між найманим персоналом і працедавцями. 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким, зокрема, внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якою передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю. Юридичні та фізичні особи-підприємці, котрі неофіційно використовують робочу силу, ризикують бути оштрафованими на суму, що в рази перевищують «зекономлені» відрахування.



«Виплата зароблених коштів без сплати встановлених податків i зборів є грубим нехтуванням нормативних актів України, за що передбачена відповідальність. Примусити працедавців чесно виплачувати зароблені кошти можуть лише працівники. Знаючи, що офіційне працевлаштування є запорукою добробуту та соціального захисту, вони повинні бути найбільш зацікавлені у боротьбі з нелегальною зайнятістю» - наголошує в.о. директора обласного центру зайнятості.