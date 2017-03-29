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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:08
28 березня

Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

14:10
28 березня

Музею Революції Гідності бути

13:40
28 березня

У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

13:36
28 березня

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року

13:30
28 березня

Чернівчани заощадили 6 мільйонів на звільненні від ПДВ послуг із перевезення пасажирів міським транспортом

13:28
28 березня

Оновлено Податкову декларацію з плати за землю

13:27
28 березня

Змінено нарахування пені

12:15
28 березня

Прикордонники на Буковині затримали румуна, якого розшукували правоохоронці Болгарії за наркотики

11:07
28 березня

В бюджеті Чернівців - 206,2 тис. грн. збору за паркування

11:06
28 березня

Для платників податку на прибуток - податкові «канікули» на п’ять років

11:05
28 березня

У податковій декларації вказуються нараховані доходи

16:30
27 березня

Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

13:19
27 березня

Чернівчан запрошують на Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва

12:59
27 березня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:58
27 березня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:54
27 березня

Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

12:33
27 березня

Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

12:32
27 березня

Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

12:29
27 березня

Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

12:19
27 березня

Від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа

11:36
27 березня

"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

11:10
27 березня

У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

11:10
27 березня

Податкову знижку задекларували 387 чернівчан

11:09
27 березня

Надійність бізнес-партнера легко перевірити

11:07
27 березня

Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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29 березня о 10.00

29-03-2017, 10:24 / Коментарів: 0
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
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