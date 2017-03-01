Музею Революції Гідності бути

16 березня 2017 року набув чинності Закон України від 21.02.2017 № 1854-VIII "Про внесення зміни до розділу V" Прикінцеві положення "закону України" Про регулювання містобудівної діяльності "щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні".

ухвалення закону спрямовано на вирішення питання про надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні (вул. Інститутська, 3) в Печерському районі Києва із земель комунальної власності в користування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності. Відповідна ділянка надається для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу.



Відповідно до закону, подальша зміна цільового призначення або власника (користувача) відповідної земельної ділянки, передання цієї ділянки (його частини або приміщень) меморіально-музейного комплексу в оренду або суборенду забороняється.



Закон встановлює, що будівництво меморіально-музейного комплексу має бути здійснено відповідно до проекту, розробленого за результатами відкритого конкурсу на кращий проект цього комплексу. Конкурс має бути проведений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, а проект будівництва затверджено з урахуванням результатів громадського обговорення конкурсних пропозицій.



Зоя ФЕДИК

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи

та правової освіти Головного територіального управління

юстиції у Чернівецькій області