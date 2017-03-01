У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

Рішенням виконавчого комітету затверджено тарифи для Чернівецького тролейбусного управління на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті.
«Різницю між економічно обгрунтованим і прийнятним для споживача , соціально справедливим тарифом має доплачувати підприємству власник - громада, міський бюджет. В іншому випадку підприємство не зможе існувати, - заявив Олексій Каспрук.
Міський голова висловив свою позицію щодо прийняття нових тарифів: «Про тарифи на проїзд, економіку, порядність і справедливість. Арифметика проста. Є комунальне підприємство – тролейбусне управління, господарем якого є громада, ми з вами. Роками це підприємство не отримувало нової техніки. Не тому, що тут до нас були недолугі керівники, які не хотіли цього зробити . А через те ,що тоді були такі економічні реалії, правила гри. Усі кошти з регіонів йшли в загальну кишеню держави, а звідти поверталися копійки. Тобто грошей на оновлення техніки місто не мало. Роки підприємство втрачало свої позиції на ринку перевезень. Сьогодні ми маємо тролейбусів лише третину від потреби, всі вони зношені, відпрацювали свій ресурс. Окрім того, тролейбуси – це транспорт, який виконує соціальну функцію - перевозить пільговиків, школярів, студентів. Це або безкоштовний або пільговий проїзд.
Тепер проста економіка – чим менше машин, чим вони старіші – тим вища собівартість проїзду – бо менші доходи підприємства, більші витрати на оплату енергоресурсів, ремонт та обслуговування машин.
Чернівецьке тролейбусне управління – це наше комунальне підприємство, працює воно прозоро, всі видатки та доходи перевіряються, контролюються. Фахівці порахували – собівартість послуги на проїзд сьогодні, після подорожчання електроенергії, підвищення мінімальної зарплати становить 3 гривні.
Тепер про справедливість. Чи справедливий і обґрунтований такий тариф для споживача? Ні. Тому що не може коштувати стільки проїзд у розбитому старому тролейбусі,на який потрібно очікувати по 30-40 хвилин. За таку послугу споживач платити не буде. Тому власник підприємства – громада, від її імені виконавчий комітет, міська рада повинні прийняти рішення. Якщо послугу підприємства не купують за таку ціну – то ціна має бути такою, за якої її будуть купувати. Вважаю, що тариф, який ми можемо запропонувати споживачу на проїзд у тролейбусі сьогодні – 2 грн. У цьому разі компенсувати з бюджету ЧТУ у цьому році потрібно майже 18,8 млн. грн. Це різниця у тарифі, в тому числі на пільги студентам і школярам, а також компенсація за перевезення пільговиків.
Якщо встановимо тариф 3 грн., то втратимо платоспроможного пасажира. Доходи підприємства зменшаться, розмір компенсації на перевезення пільговиків збільшиться і тролейбусному управлінню з бюджету потрібно буде виділити вже 20,7 млн. грн.
Тому пропоную констатувати, що економічно обґрунтований тариф становить 3 грн., але затвердити для оплати споживачами – 2 грн.,залишити безкоштовний проїзд пільговикам та пільги студентам і школярам. Пропонувати міській раді передбачити тролейбусному управлінню кошти на різницю у тарифах, компенсацію за перевезення пільговиків та на оновлення тролейбусного парку.
Тролейбусний парк потрібно оновлювати, без цього ситуація на ринку перевезень не зміниться. І немає значення чи це буде із залученням кредиту, чи винятково за наші власні ресурси. Це потрібно робити, щоб зберегти у Чернівцях екологічно чистий, соціальний електротранспорт».
Відповідно до рішення виконавчого комітету одна поїздка в тролейбусі вартуватиме 2 гривні. Вартість проїзду для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм власності, для учнів шкіл встановлена у розмірі 1 грн. за поїздку. Вартість місячного проїзного квитка в міському транспорті – 120грн.
Нові тарифи на проїзд в електротранспорті вступають в дію з 1 квітня цього року