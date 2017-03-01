Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року



Підприємствами Чернівецької області у лютому п.р. використано 61,7 млн.м3 газу природного, газойлів (палива дизельного) – 2,6 тис.т, вугілля кам’яного – 2,3 тис.т, бензину моторного – 0,5 тис.т.



У порівнянні з лютим 2016р. збільшились обсяги споживання газу природного на 26,2%, вугілля кам’яного – на 20,1%, бензину моторного – на 9,6% та газойлів (палива дизельного) – на 2,4% - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.



Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 2,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених –

0,4 тис.т.



На 1 березня п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 5,4 тис.т, бензину моторного та газойлів (палива дизельного) – по 2,8 тис.т.