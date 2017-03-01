Чернівчани заощадили 6 мільйонів на звільненні від ПДВ послуг із перевезення пасажирів міським транспортом

Податкове законодавство передбачає пільгове оподаткування окремих товарних позицій та послуг. Більшість з них соціально-значимі або економічно-необхідні.

Однією із пільг є звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг із перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на якi регулюються в установленому законом порядку. Торік дана пільга заощадила чернівчанам 6,0 млн. гривень. Роком раніше містяни зекономили – 5,5 млн. гривень - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Загалом за даними податкових звітів по пільгах за минулий рік 358 платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, отримали 386 пільг щодо сплати трьох видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на загальну суму 293,0 млн. грн. (податок на додану вартість, податок на прибуток та майно). Порівняно з відповідним періодом минулого року сума податкових пільг збільшилась на 73,0 млн. грн.











